世界日報50周年 陪伴北美華人走過半世紀

世界日報於1976年2月12日創刊，今年迎來50周年的重要里程碑。半世紀以來，世界日報長期陪伴北美華人社區成長，見證無數家庭與城市的變遷。日前在南加州蒙特利公園市舉辦的迎春年節展上，洛杉磯世界日報與社區民眾共慶50周年，現場洋溢著溫馨而熱烈的節慶氣氛。

洛杉磯世界日報社長于趾琴於慶祝儀式中致詞表示，世界日報於1976年同時在舊金山與紐約創刊，發行第一份報紙，至今走過50年歷程。她指出，世界日報早已從單一紙本媒體，發展為全天候、多平台的新聞機構；除每日發行報紙外，也透過世界新聞網與World Journal App，提供24小時不中斷的即時數位新聞服務。

她表示，世界日報近年積極深耕社群平台，包括臉書、微信及小紅書等，讓讀者能在不同世代與使用習慣中持續與報社連結。「正派辦報」始終是世界日報堅持的核心理念。無論時代如何變化，報社始終以服務華人社區為使命，與社區同心同行。

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