世報50歲生日快樂 分享2個小祕密

世界日報董事長王文杉(中)與總管理處總經理張漢昇(左起)、副董事長李厚維、社長張宗智及執行董事李德怡共同切蛋糕慶祝世報50周年。(記者許振輝／攝影)

陪伴北美華人 社會走過半世紀的「世界日報 」，日前在紐約舉行歡慶2026新年暨50周年社慶聯合晚宴，董事長王文杉從台北飛來參與紐約社晚宴，社內主管與同仁齊聚一堂，透過影像回顧與致詞分享，細數報社50年來的發展歷程，也為邁向下一個50年凝聚共識。副董事長李厚維則在會上分享了兩個不為人知的祕密。

世界日報自1976年2月12日創刊以來，在北美華人移民歷程、公共議題，以及回饋社區，在媒體環境變遷下，始終扮演重要橋梁角色。

紐約社社長張宗智表示，50周年不僅是報社的重要里程碑，對他個人而言也別具意義。他表示，自己參與「世界日報」的時間約占這50年的五分之一，親身經歷紙本媒體的高峰與數位浪潮帶來的衝擊，也見證華文媒體在北美定位的轉變。

世界日報董事長王文杉(前)與北美世界日報總管理處總經理張漢昇(後右)、紐約社社長張宗智(後左)參觀世界日報50周年圖文展覽。(記者許振輝／攝影)

張宗智指出，「世界日報」能走到今天，關鍵在於始終堅守新聞專業與公共責任，在服務僑社的同時，也努力讓主流社會更理解華人社區的聲音。他指出，媒體形式雖然改變，但新聞的核心價值不能動搖，「做對的事」仍是報社持續前進的重要信念。

北美世界日報總管理處總經理張漢昇致詞時表示，50年的創刊歷程，所呈現的不只是報社的歷史，更是一代又一代新聞人接力的成果，「迎向未來新的50年，等於是一棒一棒傳承，這個棒子現在交到各位同仁手上。」他期許大家攜手迎接挑戰。

世界日報執行董事李德怡則從僑社與公共參與的角度，回顧「世界日報」50年來的影響。她表示，「世界日報」見證了北美華人社區的成長，也促進商業發展，長期扮演主流媒體與民選官員認識華人社區的重要窗口。

李德怡指出，透過新聞與各項服務，「世界日報」協助華人在北美建立生活，並對美國的公民制度與公共事務有更多理解與參與的意願。她也期許未來由資深同仁傳承報社精神，新進同仁帶來創新想法，世代合作，持續推動媒體發展。

副董事長李厚維則帶領同仁回顧北美華文報業競爭最激烈的年代。他形容1985年至1995年是華文報紙的「戰國時代」，僅紐約地區就有十多家華文報紙競逐市場，競爭激烈卻充滿拚勁。「我們知道為誰而戰，也知道為什麼要拚。」在同業逐漸被淘汰的過程中，團隊建立了成就感，也奠定「世界日報」的品牌基礎。

他坦言，未來50年的挑戰更為艱鉅。隨著媒體生態改變，平面媒體已不再是唯一核心，競爭對手也難以界定，「今天我們必須換一個思維。」如何在滿足讀者需求的同時，確保媒體能持續生存，是全體同仁必須共同面對的課題。

致詞中，李厚維也分享兩段鮮為人知的往事。1978年紐約報業員工大罷工期間，「世界日報」曾受託代印部分的「紐約時報 」；1995年蔣宋美齡夫人赴美國國會演講，相關旅費與活動費籌措不易，當時的董事長王惕吾知道後，立即指示由「世界日報」全力促成並負擔，卻從未對外張揚。

在熱烈的掌聲中，晚宴為「世界日報」50周年慶祝活動畫下註腳，也象徵這份在北美地區深具影響力的華文媒體將在傳承與創新之間，繼續向下一個里程邁進。

世界日報紐約社及舊金山社於1976年同時成立，洛杉磯社於1980年成立。

(世界日報50周年特刊2月12日隨報贈送)