陶藝大師李茂宗 藝術人生 結緣世報

李茂宗的作品獲獎無數，並曾在各國展出。(記者許振輝／攝影)

1972年的紐約，曼哈頓蘇荷區(Soho)還是一片充滿鐵皮樓梯與紅磚外牆的工業區，法拉盛也還沒有今日的華人商業街景。世界日報 也尚未問世。

https://www.youtube.com/watch?v=IQQkdJFyxIo

那年冬天，一位來自台灣苗栗的陶藝家，踏上了這座城市。那時他32歲，剛剛因為在國際陶藝大展中屢獲殊榮而小有名氣，帶著作品、證書、和一股決心，從台北飛來美國參展。他叫李茂宗。

50多年後的今天，他已是84歲的老人，住在華埠孔子大廈，每周三會去樓下老年中心畫畫。那些捏泥、燒窯、辦展、被報導的日子，都已成為生命中層層疊疊的沉澱。

•台灣「破銅爛鐵」 驚豔歐洲

李茂宗1940年出生於苗栗一個普通家庭，物資匱乏，但他最愛的事情，就是在泥土裡創造形狀。那時沒有什麼人相信「陶藝」可以是一條路，但他選擇了這條路，考進國立藝專，也就是如今的國立台灣藝術大學，專攻陶藝與美術。

在台灣的藝術環境裡，陶藝的地位極低。他曾多次被人用輕蔑的語氣說：「這算什麼藝術？」但1968年，他的作品首次入選義大利 世界陶藝展，隔年又以「海珠」「空」「旋」三件作品拿下西德慕尼黑國際陶藝展金牌。這是華人藝術家第一次獲得這個獎項。隨後，他的作品又先後入選義大利、英國展覽，逐漸受到歐洲藝術界的矚目。

「我在台灣的時候，作品被說像破土爛鐵；但在歐洲，他們會用尊敬的眼光看你。那感覺不一樣。」他說。

1972年，台灣政府邀請他赴美展覽，他飛抵紐約，在華盛頓特區、費城等地舉辦巡迴展覽。當他在美國展覽現場看到觀眾的反應時，他第一次強烈感覺到「這是我該留下來的地方」。

「我那時英文也不好，但觀眾會主動來擁抱我，說：『這是台灣來的藝術家？太棒了。』在台灣沒有過這種感覺。」他說著，語氣裡還有點當年的意外與激動。

1973年初，展覽結束後，他透過朋友介紹找到一位律師申請綠卡 。律師一看到他的國際得獎證書與作品，立刻決定免收費、只要他送一件作品作為交換。

「三個月，綠卡就下來了。」他笑說，「然後律師又帶了朋友來買我的作品，人家說別人辦綠卡花錢，你還賺錢。」

之後他便租下蘇荷區一棟樓裡的2000平方呎空間，店面掛 LEE CERAMIC ( 李氏陶藝 ) 。前半部開畫廊，後半部當工作室。當時的蘇荷區仍是工廠、倉庫、鐵皮樓梯與大片玻璃窗的世界，藝術家們一間一間進駐，逐漸成了藝術聚集地。

談到那時的蘇荷，李茂宗說：「那裡的氣氛單純，沒有功利，適合藝術家的創作。」那種理想主義的氣息，也成了他留在紐約的理由之一。

然而為了生活，他不得不一邊創作，一邊打零工。他曾在一家義大利燈具公司畫燈罩，或幫中餐館設計玻璃門招牌。「一開始一小時三塊錢，後來漲到五塊，1970年代那很不錯了。」他說。他也去紐約周邊幫人裝修房子，但常有雇主拖欠工錢，有的欠上萬元，卻一次只還幾百。最後，他為了前途和來到紐約的初衷，毅然不再接工，回到自己的畫廊，專注創作。

世界日報的創刊，也寫進了他的故事

在紐約拚搏的那些年，一段神奇的緣分，把李茂宗和世界日報聯繫在一起。

當時，不同的華文報紙可謂百家爭鳴，即使過了半個世紀，李茂宗還是如數家珍，如華語快報、紐約日報等，但是數來數去，就是少了一份台灣人的報紙。

•聯絡鉛字排版 協助創刊

1976年，世界日報創刊前夕，他的好友、聯合報特派員馬克任打電話給他，「他要我幫他找懂『鉛字排版』的師傅，那個年代報紙印刷得一個字一個字排，非常不容易。我幫他找到了人，這才順利把第一份報紙印出來。」

同年，李茂宗也受邀出席「世界日報」在法拉盛的開張典禮，「當時台灣移民多，大家都很高興，因為終於有一份可以看到台灣消息的報紙了。」

他說，自此以後，台灣移民每天早上起床第一件事就是買報紙，「星島是香港人、廣東人看，世界日報是我們台灣人必看的報，很多華文報紙後來慢慢被世界日報的影響力壓下去了。」

•大師藝術軌跡 世報伴隨

李茂宗和世界日報的緣分不止於此。

他的創作逐漸打開國際舞台時，從蘇荷區的「李氏畫廊」到林肯中心，從黃河美術館到紐約大學，再到巴黎、台北與北京，他的展覽「數不清了」。同時，他也走進世界各地的學院講學——台藝大、東海、中央美院、中國美院、廣州美院、格林威治陶院……他的作品被歐洲、亞洲與美國的美術館及收藏家收藏。

在這條藝術軌跡上，世界日報始終是一條看得見、也感受得到的線索。

1970年代末開始，他在蘇荷區的每一場展覽，幾乎都能見到世界日報記者的身影。「那時候，幾乎每一次展覽都會有記者來。」他笑著說，「有些記者剛從學校畢業，就來採訪我；有些則寫了長篇特寫，報紙一登，整個社區就知道。」他說。

多年後，他依然記得那些記者的名字：「林樂群、魏碧洲、曾慧燕，還有其他，我認識好多的。」

最濃墨重彩的一筆，還數1980年代中期，中國著名藝術家袁運甫帶領十多位中央工藝美院的藝術家訪問紐約。那時的中國剛剛改革開放，這樣的出訪極為罕見。李茂宗在自己的「李氏畫廊」召集了這批大陸藝術家與多位來自台灣的藝術家，舉行了一場非正式卻意義重大的座談會。

「這可以說是第一次兩岸藝術家在紐約的交流會。」他頓了頓，「而且就在我的工作室。」

此次訪問也被當年的世界日報記者林樂群記錄下來。而這場座談會不僅成為兩岸藝術家在紐約首次交流的見證，也成為李茂宗人生的另一個轉折。袁運甫回國後，邀請他赴北京中央工藝美院講學；1987年，他獲聘為聯合國開發計畫署(UNDP)陶藝顧問，之後多年策畫北京、景德鎮國際陶藝研討會，足跡也踏遍日本京都、巴黎、紐約等國際藝術重鎮。

這種交織並不只是停留在過去，也延續到了今天。「幾年前，我從台灣帶畫家到華盛頓展覽，世界日報報導刊出後，好多年沒見的朋友全都出現在開幕現場。」他笑著說，「這份報紙真的是一座橋梁。」

如今的李茂宗早已退休，從蘇荷區退回到華埠孔子大廈。他不再做雕塑，但是仍保留畫畫的習慣，每周三，他會走進孔子大廈樓下的老年中心，打開畫冊、磨筆、勾勒線條。牆角的桌上，總有幾份當天的世界日報。是了，這是他保留的另一個習慣，「看了50年，已經成習慣了」。

至於李茂宗的住所，房間不大，卻滿是時間的痕跡。陶雕的曲線、畫筆的筆觸，與層層疊疊的報紙剪章並列其間。那些泛黃的報導，記錄了他的展覽、訪談，也保存著他與一代代記者之間的交情。

就如馬克任先生雖已經去世，但說起當時的往事，李茂宗還是歷歷在目，彷彿一切還發生在昨天；更不必提李茂宗和世報的很多同仁都保持著交情，甚至是成為好友。

「我看著世界日報從沒有，到有；從一張張鉛字排版，到今天的規模。」他說，「我看著記者一代代成長，我自己也從一個剛來展覽的年輕人，變成一個老紐約客了。時光匆匆。」

小檔案

姓名：李茂宗

年齡：86歲

來美時間：1972年

工作：雕塑家