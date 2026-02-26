我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

陶藝大師李茂宗 藝術人生 結緣世報

文字／高雲兒　
李茂宗的作品獲獎無數，並曾在各國展出。(記者許振輝／攝影)
李茂宗的作品獲獎無數，並曾在各國展出。(記者許振輝／攝影)

1972年的紐約，曼哈頓蘇荷區(Soho)還是一片充滿鐵皮樓梯與紅磚外牆的工業區，法拉盛也還沒有今日的華人商業街景。世界日報也尚未問世。

https://www.youtube.com/watch?v=IQQkdJFyxIo

那年冬天，一位來自台灣苗栗的陶藝家，踏上了這座城市。那時他32歲，剛剛因為在國際陶藝大展中屢獲殊榮而小有名氣，帶著作品、證書、和一股決心，從台北飛來美國參展。他叫李茂宗。

50多年後的今天，他已是84歲的老人，住在華埠孔子大廈，每周三會去樓下老年中心畫畫。那些捏泥、燒窯、辦展、被報導的日子，都已成為生命中層層疊疊的沉澱。

•台灣「破銅爛鐵」 驚豔歐洲

李茂宗1940年出生於苗栗一個普通家庭，物資匱乏，但他最愛的事情，就是在泥土裡創造形狀。那時沒有什麼人相信「陶藝」可以是一條路，但他選擇了這條路，考進國立藝專，也就是如今的國立台灣藝術大學，專攻陶藝與美術。

在台灣的藝術環境裡，陶藝的地位極低。他曾多次被人用輕蔑的語氣說：「這算什麼藝術？」但1968年，他的作品首次入選義大利世界陶藝展，隔年又以「海珠」「空」「旋」三件作品拿下西德慕尼黑國際陶藝展金牌。這是華人藝術家第一次獲得這個獎項。隨後，他的作品又先後入選義大利、英國展覽，逐漸受到歐洲藝術界的矚目。

「我在台灣的時候，作品被說像破土爛鐵；但在歐洲，他們會用尊敬的眼光看你。那感覺不一樣。」他說。

1972年，台灣政府邀請他赴美展覽，他飛抵紐約，在華盛頓特區、費城等地舉辦巡迴展覽。當他在美國展覽現場看到觀眾的反應時，他第一次強烈感覺到「這是我該留下來的地方」。

「我那時英文也不好，但觀眾會主動來擁抱我，說：『這是台灣來的藝術家？太棒了。』在台灣沒有過這種感覺。」他說著，語氣裡還有點當年的意外與激動。

1973年初，展覽結束後，他透過朋友介紹找到一位律師申請綠卡。律師一看到他的國際得獎證書與作品，立刻決定免收費、只要他送一件作品作為交換。

「三個月，綠卡就下來了。」他笑說，「然後律師又帶了朋友來買我的作品，人家說別人辦綠卡花錢，你還賺錢。」

之後他便租下蘇荷區一棟樓裡的2000平方呎空間，店面掛 LEE CERAMIC ( 李氏陶藝 ) 。前半部開畫廊，後半部當工作室。當時的蘇荷區仍是工廠、倉庫、鐵皮樓梯與大片玻璃窗的世界，藝術家們一間一間進駐，逐漸成了藝術聚集地。

談到那時的蘇荷，李茂宗說：「那裡的氣氛單純，沒有功利，適合藝術家的創作。」那種理想主義的氣息，也成了他留在紐約的理由之一。

然而為了生活，他不得不一邊創作，一邊打零工。他曾在一家義大利燈具公司畫燈罩，或幫中餐館設計玻璃門招牌。「一開始一小時三塊錢，後來漲到五塊，1970年代那很不錯了。」他說。他也去紐約周邊幫人裝修房子，但常有雇主拖欠工錢，有的欠上萬元，卻一次只還幾百。最後，他為了前途和來到紐約的初衷，毅然不再接工，回到自己的畫廊，專注創作。

世界日報的創刊，也寫進了他的故事

在紐約拚搏的那些年，一段神奇的緣分，把李茂宗和世界日報聯繫在一起。

當時，不同的華文報紙可謂百家爭鳴，即使過了半個世紀，李茂宗還是如數家珍，如華語快報、紐約日報等，但是數來數去，就是少了一份台灣人的報紙。

•聯絡鉛字排版 協助創刊  

1976年，世界日報創刊前夕，他的好友、聯合報特派員馬克任打電話給他，「他要我幫他找懂『鉛字排版』的師傅，那個年代報紙印刷得一個字一個字排，非常不容易。我幫他找到了人，這才順利把第一份報紙印出來。」

同年，李茂宗也受邀出席「世界日報」在法拉盛的開張典禮，「當時台灣移民多，大家都很高興，因為終於有一份可以看到台灣消息的報紙了。」

他說，自此以後，台灣移民每天早上起床第一件事就是買報紙，「星島是香港人、廣東人看，世界日報是我們台灣人必看的報，很多華文報紙後來慢慢被世界日報的影響力壓下去了。」

•大師藝術軌跡 世報伴隨  

李茂宗和世界日報的緣分不止於此。

他的創作逐漸打開國際舞台時，從蘇荷區的「李氏畫廊」到林肯中心，從黃河美術館到紐約大學，再到巴黎、台北與北京，他的展覽「數不清了」。同時，他也走進世界各地的學院講學——台藝大、東海、中央美院、中國美院、廣州美院、格林威治陶院……他的作品被歐洲、亞洲與美國的美術館及收藏家收藏。

在這條藝術軌跡上，世界日報始終是一條看得見、也感受得到的線索。

1970年代末開始，他在蘇荷區的每一場展覽，幾乎都能見到世界日報記者的身影。「那時候，幾乎每一次展覽都會有記者來。」他笑著說，「有些記者剛從學校畢業，就來採訪我；有些則寫了長篇特寫，報紙一登，整個社區就知道。」他說。

多年後，他依然記得那些記者的名字：「林樂群、魏碧洲、曾慧燕，還有其他，我認識好多的。」

最濃墨重彩的一筆，還數1980年代中期，中國著名藝術家袁運甫帶領十多位中央工藝美院的藝術家訪問紐約。那時的中國剛剛改革開放，這樣的出訪極為罕見。李茂宗在自己的「李氏畫廊」召集了這批大陸藝術家與多位來自台灣的藝術家，舉行了一場非正式卻意義重大的座談會。

「這可以說是第一次兩岸藝術家在紐約的交流會。」他頓了頓，「而且就在我的工作室。」

此次訪問也被當年的世界日報記者林樂群記錄下來。而這場座談會不僅成為兩岸藝術家在紐約首次交流的見證，也成為李茂宗人生的另一個轉折。袁運甫回國後，邀請他赴北京中央工藝美院講學；1987年，他獲聘為聯合國開發計畫署(UNDP)陶藝顧問，之後多年策畫北京、景德鎮國際陶藝研討會，足跡也踏遍日本京都、巴黎、紐約等國際藝術重鎮。

這種交織並不只是停留在過去，也延續到了今天。「幾年前，我從台灣帶畫家到華盛頓展覽，世界日報報導刊出後，好多年沒見的朋友全都出現在開幕現場。」他笑著說，「這份報紙真的是一座橋梁。」

如今的李茂宗早已退休，從蘇荷區退回到華埠孔子大廈。他不再做雕塑，但是仍保留畫畫的習慣，每周三，他會走進孔子大廈樓下的老年中心，打開畫冊、磨筆、勾勒線條。牆角的桌上，總有幾份當天的世界日報。是了，這是他保留的另一個習慣，「看了50年，已經成習慣了」。

至於李茂宗的住所，房間不大，卻滿是時間的痕跡。陶雕的曲線、畫筆的筆觸，與層層疊疊的報紙剪章並列其間。那些泛黃的報導，記錄了他的展覽、訪談，也保存著他與一代代記者之間的交情。

就如馬克任先生雖已經去世，但說起當時的往事，李茂宗還是歷歷在目，彷彿一切還發生在昨天；更不必提李茂宗和世報的很多同仁都保持著交情，甚至是成為好友。

「我看著世界日報從沒有，到有；從一張張鉛字排版，到今天的規模。」他說，「我看著記者一代代成長，我自己也從一個剛來展覽的年輕人，變成一個老紐約客了。時光匆匆。」

小檔案

姓名：李茂宗

年齡：86歲

來美時間：1972年

工作：雕塑家

送給讀者的一句話：世界日報這份報紙真是一座橋梁

陶藝家李茂宗近年創作以書畫為主。(記者許振輝／攝影)
陶藝家李茂宗近年創作以書畫為主。(記者許振輝／攝影)

世報陪您半世紀

世界日報 義大利 綠卡

上一則

艾普斯坦花10多年建立關係 人脈遍布微軟高層

下一則

蓋茲承認出軌2俄女 稱非艾普斯坦案受害者「我沒違法」

延伸閱讀

世界日報 亮麗了我的退休生涯

世界日報 亮麗了我的退休生涯
從讀者到作者

從讀者到作者
我喜歡「世界日報」

我喜歡「世界日報」
我與世界日報

我與世界日報

熱門新聞

美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡