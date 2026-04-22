JM Eagle持續領先業界 、 回饋社會

JM Eagle為全球最大、最多元化的塑膠水管製造商。自1982年成立以來，秉持創新、延展和堅韌的宗旨，以永續家族企業的模式生產從PVC到PE等各種塑膠管材，強化美國的基礎設施。其董事長兼執行長王文祥先生為台灣「經營之神」台塑集團創辦人王永慶先生之子，他致力透過提供優質環保的塑膠管產品，來改善和維護各地人民的健康與生活品質。

王董事長深信JM Eagle最大的優勢來自於多樣化且高品質的產品線以及遍佈全美的員工、車隊、17家工廠及兩個配送中心，並結合先進的產品技術與自動化設備。JM Eagle不斷創新，持續產出市場上最高效能的塑膠管材，並致力於保持卓越的品質及可靠服務。

JM Eagle透過特有的Express Service Delivery（ESD）系統，能將管材從工廠直接運送至客戶手中，提高工業效率及市場優勢，使JM Eagle在競爭激烈的業界脫穎而出，同時支持美國的就業和經濟。

除了事業上的成就無庸置疑，王董事長夫婦長期經營慈善貢獻，可為華人之光。

王文祥夫婦長期透過企業與基金會積極投入全球公益事業。2025年洛杉磯大火發生後，JM Eagle向多個機構共捐贈650萬美元，包括洛杉磯消防員救助協會、洛杉磯消防局基金會、加州消防基金會與洛杉磯警察基金會，這些捐款支援了消防員與前線人員的裝備需求，並協助受災社區重建。

2026年，JM Eagle再捐贈100萬美元，為加州Altadena地區五戶消防員家庭重建住宅。從支援野火救援到振興大洛杉磯社區，王文祥夫婦持續將事業與公益使命結合。「這些救災人員為了守護社區，不及拯救自己的家園而失去一切，我們很榮幸可以為這些英雄伸出援手。」

基礎建設和清淨水源在現今既是必需品，又是奢侈品。JM Eagle持續以高效設備及淨水的普及化、優良化為信念，精益求精。這是JM Eagle公司全體深感自豪的使命，也是驅使王董事長積極投資社區的原動力。