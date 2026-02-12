世報50年／創報元老李厚維回首50年 3個感謝

世報50周年，創報元老、現任副董事長李厚維表示要感謝讀者、廣告客戶和報社同仁。(特約記者許振輝／攝影)

從1976年在曼哈頓華埠的一座舊倉庫中開印第一份報紙，到如今成為兩岸三地與北美僑社最具影響力的資訊橋梁，世界日報 見證了華人 移民與媒體人半個世紀的旅程。今年，世界日報也迎來了其50周年里程碑。

從籌備第一天起，世報創報元老、現任副董事長李厚維便全程參與，他曾擔任社長長達25年。日前，李厚維接受世報記者採訪，回顧了報社自創刊以來的發展軌跡及其背後的理念與堅持。

世界日報早期的編輯部。(本報檔案照)

篳路藍縷：從獲架街舊倉庫出發

1975年10月11日，李厚維從台北赴紐約，與當時聯合報駐聯合國特派員馬克任會合，開始籌辦世界日報。

他們在曼哈頓華埠邊緣的獲架街(Walker St)47號租下一個舊倉庫。倉庫冬天無暖氣，夏天無冷氣，甚至經常有老鼠出沒。狹小的空間被簡單隔開，一邊是編輯部，一邊是印務部。李厚維則坐在大門口，左邊是發行，右邊是廣告，身後則是擺著十張桌子的編輯部，社長馬克任則坐在最裡面。世界日報的故事，就從這個侷促的倉庫開始。

「我們是百分之百的民營企業，從創刊第一天開始，就沒有接受過任何黨派、勢力或財團的資助，沒拿過一毛錢。」李厚維說，正因如此，報社才能贏得讀者信任。

創刊過程中，最驚心動魄的時刻莫過於安裝印刷機。當時，從瑞士聘請的工程師斷言，這麼龐大的機器至少需要兩周才能組裝完畢，然而距離2月12日創刊日只剩不到一周。「我告訴工程師，你教我們怎麼裝，我們自己來。」李厚維說，後來同仁憑藉著一股「一定要讓報紙印出來」的使命感，開始了24小時不眠不休的工作。最後用了四天，這群人硬是把沉重的機器零件組裝起來，並成功試機。1976年2月12日，第一份世界日報就在隆隆的機器聲中誕生，開啟了北美華文報業的新頁。

世界日報於1976年2月12日在紐約和舊金山同步創刊，圖為第一天的報紙。(本報資料照)

小而靈活：九一一靠著腳力出報

隨著華人社區的擴張和移動，為了更好服務讀者群，報社也搬遷三次。

到1979年時，華埠的狹小空間已不足以支撐日益壯大的報社。當時恰逢創辦人王惕吾來美視察，聽聞法拉盛 有兩棟房屋出售，在他看過之後立刻選中一棟完整的紅磚房作為新址，即今日法拉盛喜來登飯店所在地。

「當時之所以搬到這裡，是因為出門就是地鐵。」李厚維回憶說，法拉盛華人工商促進會後來曾評論，法拉盛能發展成為今日的華人中心，就是因為世界日報最早進駐，並帶旺了人口與商機。

為了不影響出報，報社的每一次搬家都選在7月4日美國國慶連假。李厚維駕駛租來的大卡車，帶領員工連續三天三夜徹夜搬運，確保連假結束後，讀者手中的報紙依然如期而至。

遷至法拉盛後，報社規模迅速擴張，空間再次飽和。王惕吾隨即將目光投向一處大學點(College Point)地段的土地，雖當時周邊荒涼，僅有高爾夫練習場與遊樂場，但他看中其鄰近高速公路、便於報紙運送至全美的物流優勢。經歷了五年的市府審批程序後，土地在1990年順利轉讓，動工蓋樓，這便是今日位於白石鎮(Whitestone)的世報總社所在地。

在50年的歲月中，世報多次在重大公共危機中證明了自己的價值。1977年紐約大停電，全城陷入黑暗，通訊中斷，但報社靠著發電機與運自台灣的膠片，照樣維持出版。2001年「九一一」事件，全美交通與地鐵停擺，幾乎所有主流報紙都無法送達。但世界日報的發行人員在封鎖與混亂中，硬是用步行的方式，將報紙送到報攤。

一位紐約時報的送報員曾驚訝地問：「為什麼你們能印出報紙？」李厚維說：「因為我們規模雖小但靈活，而且有一群願意為讀者拼命的員工。」

1975年聯合報駐聯合國特派員馬克任，籌辦世界日報，成為首任總編輯。(本報檔案照)

1979年，世界日報搬到法拉盛一棟紅磚房新址，舊址為目前法拉盛喜來登飯店所在地。今日法拉盛已發展為華人中心，與世界日報最早進駐，帶旺人口與商機有關。(本報檔案照)

革故鼎新：構築華人的百年事業

隨著讀者群的演變，世界日報的新聞內容也在50年中不斷調整其精準度。創報之初，報紙主要服務來自台灣的留學生；隨後為了滿足80年代後的移民潮，開發了針對東南亞華人的訊息；1997年香港回歸前後，香港新聞成為重點；最後則是大陸開放後，留學生與新移民大量增加，報社定位隨之調整為「給北美洲所有華人看的報紙」。

李厚維從1976年至1983年擔任總經理，到其後擔任25年社長，見證了平面媒體與報社最輝煌的80與90年代。而面對當前數位化時代與人工智慧(AI)的挑戰，他坦言報社經營遇到瓶頸，但對未來依然充滿信心。

「人類求知的欲望是絕對存在的。」李厚維說，世報未來的發展核心在於兩點：行銷與內容。內容必須滿足讀者的需求與信賴，行銷則要讓新一代讀者接受，「我很高興能看到近十年來報社湧入許多新血與新面孔，這代表事業仍在成長，他們也將是世報的未來。」

當前，媒體環境正經歷數位化與AI的劇烈衝擊，社群媒體取代了部分媒體功能，AI生成文字、以假亂真的圖片和視頻，更是讓不少人對傳統媒體的未來感到悲觀。但李厚維卻認為，恰恰是在AI能夠輕易生成海量資訊的今天，記者的存在反而更顯珍貴。

他說，「在一個資訊泛濫、假新聞充斥的時代，唯有我們的記者親自跑新聞、親眼見證事實後寫出的報導，才是有溫度的報導，是讀者真正需要的可靠資訊。」

回首50年，李厚維說，世報的成功離不開三個要感謝的群體：第一是信任報社的讀者；第二是多年支持的廣告客戶；第三則是同甘共苦的報社同仁，「50周年真是不容易。我們要繼續努力，這是一個百年事業。」

這份從獲架街倉庫出發的堅持，將繼續為全球華人點亮燈火，邁向下一個50年。