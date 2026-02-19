我的頻道

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

愛藝術/科技人 楚沛 守護舊金山華埠百年華人戲院

記者 王子涵
大明星戲院是舊金山華埠僅存的一座劇院。(記者王子涵／攝影)
大明星戲院是舊金山華埠僅存的一座劇院。(記者王子涵／攝影)

清晨的舊金山華埠還帶著薄霧，都板街(Grant Avenue)行人稀落，街頭一串串紅燈籠在風中輕晃。百歲的大明星戲院(Great Star Theater)裡面，只亮著一盞舞台燈，照著空蕩的紅色座椅。楚沛(Alice Chu)站在台前，手裡拿著當天排練表，一項一項核對燈光、音控與場景轉換。白天她是科技公司高管，習慣待在會議室與電腦前；但在這個百年華人戲院裡，她說自己「感覺更像活著的人」。

來自中國的楚沛(右)與其丈夫羅傑，2001年與大明星戲院的老房東簽了十年租約，劇...
來自中國的楚沛(右)與其丈夫羅傑,2001年與大明星戲院的老房東簽了十年租約,劇院得以翻新並重新開放。(楚沛提供)

大明星戲院1925年成立，被視為是北美歷史最悠久的華人戲院，早年是華埠居民看戲、聽新聞、找同鄉的地方。最鼎盛時期，舊金山華埠有七家戲院，如今只剩這一家仍在運作。隨著娛樂型態改變與管理混亂，戲院一度成為派對場地，甚至傳出有人在裡面濫用毒品；社區裡曾有人擔心：「白人要把最後一間戲院也毀了。」

楚沛出生於中國河南許昌，父親退伍後當警察，愛寫書法、吹薩克斯風，家中牆上掛滿國畫。她從小學鋼琴、學畫畫、參加晚會和才藝比賽，卻在考大學時與心儀科系擦肩而過，依分流進入電力工程與自動化領域，又陰差陽錯轉到計算機專業；趕上互聯網高速發展，赴美留學後進入科技產業。她笑說，自己「看起來是標準好學生，心裡其實一直放不下藝術」，只是這份熱愛曾被長期按下暫停鍵。

100歲的大明星戲院已轉型為非營利組織，並推出多元化的演出內容，包括傳統粵劇、古...
100歲的大明星戲院已轉型為非營利組織,並推出多元化的演出內容,包括傳統粵劇、古箏演奏會、西方戲劇,以及現代魔術與雜技表演。(記者王子涵／攝影)

兩人首次約會 就在戲院

讓人生重新轉彎的人，是她的丈夫羅傑(Roger Pincombe)。羅傑從小就是「技術宅」，卻從高中起就到大明星戲院當志工，和現在的戲院創意總監保羅(Paul)是多年搭檔。

楚沛和羅傑第一次約會，就約在大明星戲院。當時楚沛只覺得這是一座有點老舊、帶著沉重歷史感的戲院，沒想到日後會與它深度「捆綁」。

大明星戲院的房東來自上海，從香港傳奇電影人邵逸夫手中買下這棟建築後，先後交給不同團隊經營，卻屢屢失望，最後甚至動念把戲院改成住宅。羅傑不忍戲院就此畫上句號，提出想接手營運時，楚沛的反應很直接：「這不可能。」她說，自己多年來努力融入所謂「主流社會」，從未想過再回到族裔社區，更別說投身陌生的娛樂產業，「我當時甚至不知道，我能在這裡做什麼。」

疫情成了轉機。全球表演藝術受創，許多大型製作退出市場，租金下降，戲院空置，房東也找不到新的承租者。楚沛與Roger再次被約出來談。這位80多歲的老房東，看上羅傑對藝術的執著、對楚沛穩定的科技工作與信用紀錄也印象深刻，尤其看重她的華人身分。老房東表示，過去的經驗讓她不再信任白人團隊，「沒有楚沛的簽字，我不會簽約。」

經過四個月談判，雙方在2020年簽下十年租約，大明星戲院交由兩人打理。接手後兩年，楚沛從社區溝通、商會往來做起，也投入場館翻修。為了保留戲院的中式風格，她請遠在中國的父母寄來書法與畫作：牡丹、梅花、銀杏……原本掛在家鄉牆上的作品，成為大明星戲院的一部分，像是把一段家族與文化記憶搬進華埠。

訴說移民故事 融合文化 

她坦言，過去對華埠「幾乎沒興趣」，曾在街上走一圈就覺得陌生、只想離開；如今，戲院的位置讓她每天都與社區打交道。因為她會說中文、面容親切，華埠居民、商會代表與老一代移民願意主動上門找她聊天、談合作，也比較相信戲院不會再次被「外人」帶往失控的方向。楚沛說，有一次，她突然意識到：「也許我覺得自己不需要這個社區，但這個社區需要我。」

這句話，成了她重新認識身分的關鍵轉折。

2021年9月，中秋節演出前夕，原本的製作人因疫情臨時取消節目，戲院面臨是否整場喊停的抉擇。在創意總監 Paul 鼓勵下，她第一次以製作人兼導演身分扛下所有細節，從演員排程、燈光舞台到票務溝通全部接手。後來，她陸續策畫2022年農曆新年、2023年度公演，逐漸找到方向：把中西文化融合在一起，說起「移民第二人生」的故事。

與此同時，她仍在Salesforce擔任全職高管，管理跨國團隊。白天開會處理科技專案，晚上與周末泡在戲院，每周少則十幾個小時，多則連續幾周不離舞台。她說，這樣的雙軌生活雖然辛苦，卻讓她真正感到「alive」。科技工作給她方法與工具，戲院則讓她重新看見人與社區。

運用科技專長 拓展藝術

楚沛也把科技專長帶進戲院，包括導入自動化觀眾數據分析、AI客服與售票系統，讓百年戲院用更現代的方式運作。面對外界對AI取代創意工作的擔憂，她認為，科技反而能幫助更多人把想法具體化，「真正的藝術家不會被取代，而是會被看到更多。」

大明星戲院曾播放「女人世界」(Chinatown Cha-Cha)，作為母親節的...
大明星戲院曾播放「女人世界」(Chinatown Cha-Cha),作為母親節的特別活動,劇場座無虛席。(受訪者楊圓圓導演提供)

楚沛接手大明星戲院後，曾推出由楊圓圓執導的紀錄片「女人世界」(Chinatown Cha-Cha)，聚焦於1930年代末、舊金山華埠紫禁城夜總會已故的風情舞表演者余金巧(Coby Yee)的故事，揭開了20世紀舊金山華埠夜總會文化的神祕面紗。

戲院也曾免費放映著名華人導演王家衛的經典同志愛情電影「春光乍洩」(Happy Together)、功夫巨星李小龍生前最後一部電影「龍爭虎鬥」(Enter the Dragon)、張藝謀導演，李連杰、梁朝偉等主演的武俠片「英雄」(Hero)。

大明星戲院曾免費放映功夫巨星李小龍生前最後一部完成的電影作品「龍爭虎鬥」。(大明...
大明星戲院曾免費放映功夫巨星李小龍生前最後一部完成的電影作品「龍爭虎鬥」。(大明星劇院提供)

大明星戲院曾在華埠免費放映的影片為武俠片「英雄」。(大明星劇院提供)
大明星戲院曾在華埠免費放映的影片為武俠片「英雄」。(大明星劇院提供)

大明星戲院曾播放著名華人導演王家衛的經典同志愛情電影「春光乍洩」，提供社區民眾免...
大明星戲院曾播放著名華人導演王家衛的經典同志愛情電影「春光乍洩」,提供社區民眾免費觀看。(大明星劇院提供)

舊金山市長羅偉將4月6日定為舊金山「大明星戲院日」，感謝戲院支持城市的藝術與文化事業。

大明星戲院的租約還有五年，她的目標很清楚：讓更多人認識這座比好萊塢中國戲院還早一年的中式戲院，也讓不同族裔觀眾在這裡找到自己的文化連結。她說，接手戲院後，最大的改變是對「主流」的重新定義。

「我們不需要努力融入所謂的主流社會，我們就是主流。」

在這座老戲院裡，她把個人的職涯、家庭與族裔記憶串在一起，也在華埠的燈光與幕布之間，找到一個屬於亞裔移民的答案。

小檔案

姓名：楚沛與羅傑

年齡：兩人均39歲

來美時間：楚沛2011年來美、羅傑土生土長舊金山人

工作：軟體工程師、大明星戲院經營者

給讀者的一句話：我們不需要努力融入所謂的主流社會，我們就是主流。

華埠 舊金山 華人

緬因州郊區遍布非法華人大麻農場 每鎮2、3戶 種植分銷一條龍

加州太浩湖以北雪崩8死 1失蹤者推定死亡 半世紀來最慘

