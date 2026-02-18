退而不休 服務長者…96歲老船長 施吾庠領航「長青艦」

鑽石吧長青會榮譽理事長施吾庠退而不休，帶領鑽石吧長青會數千會員走過生機勃勃的35年。(記者楊青／攝影)

南加州聖蓋博谷規模最大的華裔年長者中心「鑽石吧 長青會」的每一位長青人，都有自己人生的精彩故事。長青會領航人、96歲的台灣「老船長」施吾庠，用長達35年的心力，寫出移民 人生退而不休的傳奇。

施吾庠62歲退休那年，將多年經營有成的餐館交給女兒，接起長青會，服務年長人群。20世紀90年代的聖蓋博谷東區人口迅速成長，新一波華人 移民湧入，加上從洛杉磯華埠和「小台北」蒙特利公園市一帶的華人東遷，一直被視為「洛杉磯郊外鄉下」的「鑽石吧」小城(Diamond Bar)，很快成為華人聚居城市；第一位華人市長、第一位華人學區教委、華人協會、商會相繼湧現，但年長者專屬團體當時幾乎仍是空白。剛成立的「鑽石吧華人協會」於是成立了一個長青會，提供退休人士和年長移民互相溫暖的平台。

鑽石吧長青會榮譽理事長施吾庠(中拿獎狀者)受鑽石吧市府表彰後與會員合影。(記者楊青／攝影)

鑽石吧長青會 一做35年

「我當時就加入了，」施吾庠成為鑽石吧長青會的第一批會員，並獲選為副會長。不久，他挑起大梁，將長青會從獨立出來，創辦專門為年長和退休人士量身定做的鑽石吧長青會。一晃35年，長青會規模年勝一年，從當年兩位數的會員增加到現在將近3000人；不少專業人士慕名而來，熱情擔任義工教師，19個興趣學習班全年不休，每個季度的大型慶生會和端午節、中秋節、聖誕節、中國新年的大型慶會，更是成為聖蓋博谷年長人群中有口皆碑的範本。

「看到大家開心，我特別開心，一切辛苦都值得，」施吾庠每周至少三次前往活動中心，他自己當初都沒想到，對年長者的服務，一幹就是35年。

移民美國前，施吾庠在台灣一家大型船務公司擔任遠洋貨輪船長，走南闖北20多年，幾乎走遍世界的每一個角落。為孩子教育和成長，他在中年連根拔起，帶著太太和兩個孩子來到美國。

「那是1976年，我當時46歲」，施吾庠說，中年移民，很多挑戰，不但要適應新環境，要照顧家庭，關注孩子的教育，還面臨自己的事業跑道轉換，都不容易。

離開遠洋運輸的老本行，施吾庠第一個轉換的跑道是旅館。「一家小旅館」，施吾庠回憶，投資移民的方式使他和家人的身分不久就得以安頓下來。緊接著他再次轉換職業跑道，進軍餐飲業。

「40多年前南加州並沒有那麼多華人和亞裔」，所以施吾庠和家人先開了漢堡和熱狗店，烤麵包、煎肉、配奶酪和生菜，還有各種味道的調配，一切從頭開始學習。當時兒子在德州上大學，他和太太及女兒日夜守店。賺到第一桶金後，陸續在南加州的蒙克萊爾(Montclair)、巴沙迪那(Pasadena)、惠提爾(Whittier)的購物中心和威尼斯海灘(Venice Beach)，還一度加盟兩家A&W海鮮餐廳，「那時候我幾乎每天都跑遍整個洛杉磯，回想起來確實非常辛苦」，但苦中有樂，十年有成。再後來，施家又嘗試中國餐廳，沒想到中餐廳比洋餐廳辛苦很多。

「生活不容易，但一直有收穫。」施吾庠表示，餐飲生意愈來愈好，兒子大學畢業，女兒接班繼續家族生意。他和太太近半個世紀一直居住在鑽石吧，見證這個郊外小鎮變成獨立城市，變成全美最宜居的富裕小城。

施吾庠(前左)和太極拳班的同學們一起練習。(記者楊青／攝影)

爭取公共資源 參與奉獻

2026年，施吾庠移民美國50年。他說，美國公共資源豐富，但餡餅不會從天上掉頭下來；資訊、參與和奉獻，都是獲得公共資源的秘訣。

鑽石吧長青會30多年前剛起步時，會員們在一個小公園活動，由於無固定場地，無法定時舉辦活動，且規模有限。「當得知鑽石吧市府要在山上建社區中心時，我一直緊密關注進程，」施吾庠回憶，得知社區中心建設工程需要社區支持，他率先慷慨解囊拋磚引玉，得到不少華人積極響應。這一善舉果然讓長青會在社區中心占據一席之地，為長青會能夠長期使用鑽石吧社區中心奠定基礎。

「回過頭看鑽石吧社區中心為長青會的發展提供非常好的基礎」，施吾庠說，社區中心齊全的設施和優美的山頂環境，吸引年長者慕名而來；30多年間，會員增加幾十倍；不少有知名度的專業人員退休後也紛紛加入，義務教學，英語、土風舞、太極拳、瑜伽、京劇、樂隊、園藝、書法、國畫、樂器、瓷器彩繪等等。

施吾庠說，長青會雖然是在鑽石吧活動，會員來自各方，印尼、越南和許多來自東南亞的華人華僑也加入。大型活動，許多老外也來湊熱鬧。

疫情三年，是鑽石吧長青會最不尋常的三年。全民居家避疫，但每天豐富多彩的線上活動，不但解除很多家庭的後顧之憂，也幫助長者平安度過非常時期。

「長青會人才濟濟，老師們太優秀了」，施吾庠說，疫情關閉不久，他們所有活動就全部轉到了網上，老師們非常用心，很快學會網上教學，各班班長也從頭學起，帶領大家在網上學習和交流，學生們更是熱情有加，每堂課都人滿為患。

卡拉OK班班長張秀娟在疫情期間不幸染疫住院，數度洗腎情況危險，但她兩個多月復原回家後的第一件事，就是重新帶領學生唱歌，帶給大家歡樂和鼓舞。鑽石吧市議會不久前舉辦「特別表彰會」，長青會數百會員趕來分享這份集體的榮譽。

會長王稜茜表示，各班老師多年來認真教學，散發溫暖和快樂。此次受表揚的老師中，有三位服務教齡超過25年。養生韻律舞蹈班易天羽老師，曾在車禍中斷了七根肋骨，但不到五個月重返課堂，敬業精神令人敬佩；85歲高齡的陳靜仁老師，一人獨力教授民族舞蹈、元極舞及社交舞三個班級，被譽為全能教師；排舞班的劉濟魯老師，亦多年如一日，默默奉獻。此外，英文班王一柱老師、國畫班潘金枝老師、編織班金枝老師、園藝班許希聖老師，也皆在長青會默默耕耘十年以上，深受會員愛戴。王稜茜本人，則是土風舞班服務23年的老師，她業餘時間還教編織，帶領不少同好編出各種手工織包。

長青會最近還新增瑜伽、烏克麗麗、合唱及樂團等課程。鑽石吧市議會表示，鑽石吧未來的大型社區活動，將為長青會的年長者們提供更大表演舞台。

彼此歌聲笑容 掃光寂寞

施吾庠說，一輩子有太太和家人無微不至照顧，但六年前太太離世，他開始一個人過生活。他說，心有他人與服務，家有歌聲和植物，一個人的日子，照樣生龍活虎，健康又愉快。

「女兒和兒子也都非常孝順」，笑口常開的施吾庠表示，孩子們經常來看望，但每天的生活還得自己過，他每天自己做咖啡和早餐，每天必須讀世界日報，幾乎將每個版面都看個透徹，不出遠門也曉天下事。

「下午3時開始，是我一天中另一個愉快時光。」施吾庠表示，長青會的卡拉OK班人氣很旺，他也喜歡唱歌，多次在長青會活動中登臺獻唱，即便在疫情期間，仍和會員們在雲端相聚，放聲高歌；孤寂的居家生活，聽到彼此的歌聲，看到彼此的笑容，寂寞全掃光。