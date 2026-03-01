讀報48年不間斷／王鼎鈞開門八件事 有一份世界日報

王鼎鈞寫作一生，與世界日報關係亦師亦友。(記者何振忠／攝影)

我1978年10月來到美國，第一件事就是訂一份世界日報 ，到今天沒有間斷。三天不看報，面目仍然可愛，語言一定無味。每天早晨開門八件事，柴米油鹽醬醋茶，世界日報。半夜醒來，想起世界日報三百名員工還在為我工作，心裡很過意不去。那時我在新澤西州 工作，住在一個小鎮上，報紙利用郵局送報，我要第二天才收到。有時候郵局把報紙弄丟了，我會覺得生命中出現了空白，惴惴不安，如果那天是星期天，我往往親征唐人街，向零售店買一份。後來我放棄工作，遷到紐約，原因之一就是為了可以看到當天的世界日報。

世界日報創刊25周年時，寫了一篇文章祝賀，我說這家日報像一棵大樹，在華人社會扎根成長，景觀遠及界外，枝葉間輪流棲息十方飛鳥，蔭影下絡繹走過四海行人。華人社區是美國社會的一隅，血管神經千絲萬縷，美國社會也依賴它吸收養分。

影響政治人物的力量

通常，中文媒體的聲音很難直接上達美國的決策階層，但是也不要忽視「間接」。美國的政治人物依賴助理和文膽，也必須參考華人社團的建言，世界日報的創見和獨家發現，透過這些人的吸收轉化，注入政治人物的言論和行為。

通常，北京和台北的眼睛，看不見異國的白紙黑字，但是派駐海外的單位，以蒐集參考資料為日常業務之一。他們閱聽的態度，比你我更謹細更勤勞，而且獨具慧眼。「國家領導人」並非像你我想像中那樣安逸惰怠，他們不停地吞嚥可吃的東西，有時滋味並不可口，好在幕僚智囊像廚師一樣為他們加工烹調。

世界日報創刊30周年，我也發表了祝詞，我覺得時間對盡心盡力日新又新的世界日報另是一番意義，他們每天都是奮鬥，每天都是創造，時時思考讀者大眾明天的需要，時時構築社區社會未來的遠景，他們必須無私無我，肝膽照人，這一行逼著他們做英雄聖哲。說也湊巧，30周年前夜，紐約地區下了26吋的大雪，使人竄念室內室外照常作業的報社工作人員，聯想他們持之以恆的敬業精神，三十年多少風雪，又何止風雪！然後晴空萬里，又可以預見他們開拓光明遠大的未來，歡呼收割。

與世報關係亦師亦友

有人問我為什麼愛看世界日報，我引用了美國「雜誌大王」亨利．魯斯的話，他創辦「時代」周刊和「生活」雜誌，風行全球。有人問他辦雜誌的理念是什麼，他回答：在你決定要創辦一份雜誌之前，先決定你希望你的讀者變成什麼樣子的人。我喜歡世界日報，因為世界日報希望讀者做什麼樣的人，我也剛好希望自己做那個樣子的人。那麼，你希望自己做什麼樣的人呢？長話短說，我引用「論語」：「君子尊賢而容眾，嘉善而矜不能」。世界日報慶祝40周年，我發表了一段賀詞：今天各界的代表濟濟一堂，我能站在這裡，我想，因為我是讀者。世界日報跟讀者的關係亦師亦友，他傳道授業解惑，他也直諒多聞。新移民最迫切的問題是如何生存，如何發展，渡到彼岸。擺渡，既能由此岸渡到彼岸，還能由彼岸渡回此岸，你渡到彼岸，並沒有失去此岸，手裡拿著世界日報，苦海也有航線，也有港口，前頭有邊，後頭有岸。報館的編採人員知道我們大多數讀者都有點兒懶，有點兒嬌，向這些人傳播知識既要說得很好聽，又要說得很好懂，世界日報的編採人員都受過專門的訓練，他們製作出來的版面使我們省心省力，有趣有味，他們對讀者特別體貼，一般著作人顧不到的地方，他們顧到了。這是他們的「諒」 ，難能可貴。

六分錢可得十條知識

尤其難得的是多聞，有一年，賣大英百科全書的人登了一個廣告，他說，你只要花六分錢，就可以得到一條知識，我當時就加了一句話，世界日報的讀者花六分錢，可以得到十條知識。如今我們身在異鄉為異客，知識使我們找到生存的空間，知識產生奮鬥的能力。

現在，世界日報創立50周年了。很多人以自己的遭遇為例，想說明這份報紙所產生的影響。見微知著，聞一知十，世界日報的能量無數據可舉，有跡象可尋，天知地知，你我彷彿可知。報紙出版如天女散花，百花滿空，飛舞上下，沾在誰的衣服上就屬誰所有。世界日報的教育專利曾經推出一個新詞：「善的循環」，一切善因皆得善果，一切善果又種善因。

現在世界日報慶祝創刊50周年，這裡那裡都有讀者投寄文章，多少溫暖，多少成全，提出個人見證。至於我自己，我一生奔波流浪，後來定居紐約，得到世界日報的支持，幾本重要的著作都在這個時期完成。幼時家中養蠶，我看過老蠶到處爬行，左右搖擺，尋找可以結繭的地方，今天說到世界日報，我想起那條蠶。我是山東蘭陵人，春秋時期，荀子失意，春申君派他去做蘭陵令，他全家遷到蘭陵定居，在蘭陵寫書，咱們的諸子百家裡面才有一部「荀子」。今天說到世界日報，我想起荀子。

談論世界日報的五十年，回想起我自己的五十年，如果我的作品有一本或一篇對天下後世有益有用，那是世界日報的功勞。

（作者為知名作家。王鼎鈞 先生早年移居紐約時，曾以「陶銘」為筆名，為世界日報撰寫「蘋果的滋味」時評專欄多年，至今仍創作不輟。）