第一次遇見「世界日報 」，是在九○年代的華人超市 ，收銀台邊，厚厚一沓，靜靜碼放。那時網路尚未普及，在美國能接觸到的中文讀物少之又少，周末買菜，有時會順手買上一份，二十多頁，四大版塊，信息充實，我最喜歡的是藝文與娛樂版塊。一個周末下來，細細讀完這份報紙，彷彿與中文世界重新建立起聯繫，那些熟悉的文字，如同久違的鄉音，在異國他鄉的日子裡，帶來愉悅，也帶來溫暖。

進入二十一世紀，網路日益發達，中文資源鋪天蓋地而來。我最初在網上讀新聞，漸漸到追讀小說，後來開始連載自己的作品，母語帶給我的精神滿足與快樂，是其他語言難以企及的。

網路的好處在於，隨時隨地都能發表文字，與讀者交流；然而，因著對文字的熱愛，我始終對紙媒懷有一份敬畏。二○○五年，我的一篇小說「那一場雨飄灑而過」被世界日報小說版採用，那一刻的欣喜難以言表，不僅為自己的寫作之路增添了信心，也點亮了前行的目標。

這些年來，我陸陸續續在世界日報上發表了近二十篇小說。每逢周末去華人超市買菜，若正好有自己的小說在連載，總會買一份報紙作為紀念。二○○七年，我的小說「面試」刊登於世界日報，篇幅不長，分上下兩回，恰巧都安排在周末刊出，因此完整保存了下來。翻開報紙時，發現自己的作品就夾在施叔青與張系國兩名名家的小說之間，能與他們同版而立，彷彿在文學的長廊裡與前輩擦肩而過，既惶然又欣喜。

二○一七年，我的一篇小說恰好從正月初一開始連載，看到自己的小說在新歲伊始的篇幅裡展開，心中湧起一股特別的喜悅與感激，那一天的報紙被我悉數收藏。時光流轉，幾度搬遷，如今書櫥裡只剩下幾張泛黃的舊報紙，卻仍帶著墨香與餘溫。

回望一路走來，小說版的編輯老師提供了許多指點與扶持，尤其在標題上讓我受益良多。記得有一次，我寫了一篇小說，原題為「出軌」，編輯老師笑說：「標題有如『命題作文』，一清二白，好似推理小說提前洩露了結局，那些細節還有什麼可看？」幸而她讀到文末，見我寫道：「夏天到了，白晝愈拉愈長」、「一陣風過，門外亂紅飛舞，樹木婆娑搖曳」，忽然靈機一動，替它改名為「冷夏」，我也很喜歡這個名字。多年之後，當我出版一本中短篇小說集時，毫不猶豫地以「冷夏」為書名。

小說版的編輯老師給予了我許多鼓勵，比如「情節細膩可讀，這是您勝出的優點」，或者「鋪排得細膩周到，比起稍前大作，看得出大跨度的進步」，她也從不吝於指出不足之處，直言「偏偏結尾落入俗套窠臼，真真是名副其實的『前功盡棄』」，有時還親自動筆，大刀闊斧地幫我刪減修改，既耗費心力，又滿懷善意。正是這樣的用心與嚴格，使我受益匪淺，在寫作之路上一步步走得更加堅定。

二○二○年的新冠疫情 改變了許多人的生活，海外最大的兩份中文報紙是「世界日報」和「僑報」，然而僑報因疫情停辦了副刊，世界日報便成了我唯一可以投稿的地方，我開始嘗試向世界日報的副刊、家園版以及上下古今版投稿。

相較而言，世界日報的門檻要高一些，但隨著逐漸熟悉各個版面的風格與要求，寫作也愈加得心應手。五年來，我陸續發表了三十多篇隨筆與散文，這些文字記錄了我在海外生活的見聞與心境，也見證了自己在中文天地裡的耕耘與磨礪。

世界日報不僅豐富了我的業餘生活，更承載著我對中文的一份熱愛。它陪伴我走過異鄉的四季冷暖，給予我持久而深厚的精神滋養，成為我海外生活中最珍貴的精神食糧。