「世界日報 」迎來創刊50周年的大日子，可喜可賀。半個世紀光陰荏苒，值此喜慶時刻，我回想起30餘年前與「世界日報」相識進而投稿並獲刊用的結緣往事，遂撰拙文，以誌其盛。

1993年6月，我第一次來到美國。期間，我參觀訪問了一位華裔朋友設於紐約世界貿易中心（「九一一 」後已不存）內的公司寫字樓。在他的大班檯上，我見到放著一份「世界日報」，徵得友人同意後，我拿起報紙披閱、瀏覽起來，隨即被其各個版面的精彩內容所吸引，並留下深刻印象。這是我與「世界日報」的初次相識，頗有「一見鍾情、相見恨晚」之感。其後，在美國其他主要城市停留時，我都設法尋覓「世界日報」來閱讀，一睹為快，為旅途增添不少情趣。

離美返港後，我仍對「世界日報」念念不忘，期望能夠繼續看到「伊人芳容」。不久，我在香港 公共圖書館報刊閱覽區的報架上發現了「世界日報」的身影，自然是十分欣喜。於是，工餘及週末來此閱讀「世界日報」，成為我多年的一種生活習慣。

長期閱讀「世界日報」，除了獲悉北美新聞和生活資訊外，我還對其經典副刊之一的「上下古今」版情有獨鐘，從中瞭解到許多有用的知識。而每週日隨報出版的「世界週刊」，曾在很長一時間內闢有「郵票天地」專欄，刊載各類郵票與集郵訊息，圖文並茂，亦是作為集郵愛好者的我所關注的對象，見到其中一些自己感興趣的內容，我會影印一份作為資料留存備考。

多年後，我嘗試撰文向「上下古今」版投稿。這種從讀者到撰稿者的角色轉變，我稱之為「讀」而優則「撰」。我在「上下古今」版的「首秀」是2008年3月15日刊出的「羅斯福六指郵票之謎」，由此至2016年9月，我共有60篇文章在「上下古今」版刊出（其中24篇為郵票與集郵文章），平均每年七篇有餘，最多的一年曾刊出14篇，一個月最多達三篇，題材涉及中華傳統、人文歷史、民間習俗、古蹟保育、建築藝術、園林景觀、名人故事、郵票收藏等諸多方面，可謂「洋洋大觀」。

有些文章因篇幅較長，被編輯部安排分節逐日連載，最多的一篇是「北京天主堂話滄桑」，共分6天連續刊出，創下本人文章在「上下古今」版連載的一個小小紀錄。還有文章曾引起讀者的反響與共鳴，如「天童禪寺尋古探幽」刊出後，就有讀者撰文「遠足天童寺」作回應，文中提及，閱讀拙文後，「心中一石千浪，不能自已，引起一段美好回憶」云云，使我深受激勵。

近年來，「上下古今」版鼓勵、倡導作者透過自身收藏的老照片、老物件來撰寫文章，以小見大，見微知著，獲得熱烈反響，精彩之作不斷刊出。我拜讀了這些抒發個人情感、講述溫情故事、緬懷昔日時光、見證時代變遷的佳作，獲益良多，亦啟發自己開始撰寫同類文稿，從首篇「月湖之畔憶落水往事」於2025年5月20日見報起，迄今我已在「上下古今」版刊出10餘篇文章，內容涉及思念親人、故鄉懷舊、兒時生活趣事以及一些場景的今昔對比等，每篇均配上一幅相關的新、老照片，與讀者諸君分享。

衷心祝願「世界日報」繼續行穩致遠、再創輝煌佳績！