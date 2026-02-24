從忠實讀者到副刊作者 不可一日無「世界日報」

1976 年2月12日世界日報 創刊。開始時我們訂購郵寄世界日報。

母親每天的大事就是盼望、等待世界日報。 世界日報內容豐富，母親一字一字讀，一頁一頁看。世界日報上的中國、台湾新聞，牽連故鄉情。美國新聞尤其南加州，幫忙瞭解新的定居地。讀到重要處不但要劃線，還要剪報貼在本子上，反覆讀。 母親從青絲讀到白髮，忠誠依賴度数十年不變。

我們下班後，也必看世界日報。有些人雖然英文可以，上班講英文，但感覺看LA Times 遠不如看世界日報痛快。

数十年前，找華人 醫生，要從世界日報找。日常生活衣食住行全靠世界日報。没有世界日報陪伴，在異國的日子肯定、肯定再肯定，寂寞、艱苦、難過多了。

後來搬到華人區，再加上書店出售世界日報，天天買報紙變成必須要做的大事。

我有一好友，每天必定出門，穿越红綠燈，過馬路去買世界日報。我眼看他数十年，從健步如飛，到拄拐杖，依然每天外出，過馬路去買世界日報。他表示他保持健康的祕方，就是步行去買世界日報。他保持頭腦不痴呆的祕方，就是每日必玩世界日報的數獨SUDUKO動動腦 。

我不但是世界日報的忠實讀者，也是副刊文章的作者。

多年前，我創作有關藏族的中篇小說「 罌粟花開」，投稿世界日報小說世界。有天晚上接到小說世界楊蔚齡主編從台湾特地打國際長途電話表示，我們要採用「罌粟花開」。

當時九零年代，眾人對藏族很不了解，主編希望我能寫一篇介绍藏族的風土人情與小說的時代背景，專文刊登在小說之前。

之後，我創作的另外兩部中篇小說「墓耗子」、「雙扇扇門兒」也榮幸地連載於世界日報的小說世界。一直銘記小說世界楊蔚齡主編的知遇之恩，大大的鼓勵。

除了小說世界外，副刊、家園、上下古今、 世界周刊及園藝等版面也發表了百餘篇拙作。

「左鄰右舍」發表於家園版， 讀者感言：「小文章有大世界，勾勒了人生冷暖、悲傷及無奈，令人深思，好文章」。「 舉重若輕，有情味但不濫情，只有經歷相當人生歷練者能為之。」世界日報使我以文會友， 收穫豐盛。

隨著時代巨輪的轉動，世界日報除了紙本版外，也發行電子版、 世界新聞網 。有了電子版 、 世界新聞網， 使我們真正變成了「秀才不出門，能知天下事」。

以前是天天看世界日報，現在是時時刻刻在電腦或手機上， 看世界新聞網。 新聞時刻在發生，觀看世界新聞網提供的即時新聞，緊跟隨著世界的腳步。

世界日報在我們的感覺之中， 一直是可靠的新聞來源。 我太太說，現在真新聞、假新聞滿天飛 ，如果世界日報沒有刊登這一消息， 她就對這個報導持保留態度。

不能不感嘆時光飛逝，50年，我從意氣風發的小夥子，變成白髮蒼蒼的蓍老。 但世界日報50年，仍然是英姿煥發， 與時俱進， 造福華人同胞。

我們真是離不開世界日報， 我太太退休了，每天常常要看世界新聞網 。不敢想像如果沒有世界日報 ，没有世界新聞網 ，日子會過得多麼蒼白孤獨，度日如年。

衷心感恩、感謝 「世界日報」、 「世界新聞網」所有工作人員!