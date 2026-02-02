世界日報50周年 迎春年節展與民眾同慶

我的頻道

記者劉子為／蒙特利公園報導
世界日報社長于趾琴（中右）特別感謝讀者朋友與合作夥伴50年來的支持與陪伴，並表示，正因為大家的信任與鼓勵，才成就今日的世界日報；圖中左為蒙特利公園市市長楊安立。（記者劉子為／攝影）
世界日報於1976年2月12日迎來創刊，今年年節展欣逢創刊50周年，半世紀以來長期陪伴北美華人社區成長。2月1日，世界日報於蒙特利公園市舉行的迎春年節展中，與民眾一同提前慶祝50周年里程碑，現場洋溢溫馨與喜悅氣氛。

世界日報洛杉磯社社長于趾琴在活動中致詞表示，世界日報於1976年同時在舊金山與紐約創刊，發行第一份報紙，至今已走過50年歷程。她指出，世界日報早已不再侷限於紙本報紙，而是發展成全天候的新聞平台，除每日發行紙本報紙外，也透過世界新聞網與World Journal App，提供24小時不間斷的即時數位新聞服務。

于趾琴表示，世界日報也積極經營多元社群平台，包括臉書、微信及小紅書等，讓讀者可隨時隨地掌握新聞動態。她強調，自創刊以來，世界日報始終秉持「正派辦報」的理念，致力服務華人社區，無論是即時新聞或社區重要事件，始終與華人社區同心同行。

她也特別感謝讀者朋友與長期合作夥伴50年來的支持與陪伴，並表示，正因為大家的信任與鼓勵，才成就今日的世界日報。

世界日報在迎春年節展中慶祝50周年的里程碑，蒙特利公園市市長楊安立（圖左）為洛杉...
蒙特利公園市市長楊安立亦到場致賀表示，迎春年節展每年在蒙市的Garvey大道舉辦，為城市帶來熱鬧與活力，而世界日報多年來深耕華人社區，能夠見證其50周年生日別具意義。她代表市議會祝福世界日報未來持續發展、再創佳績，並向現場民眾送上新年祝福。

仙樂醒獅團登台演出，以精采舞獅為世界日報獻上祝福。（記者劉子為／攝影）
慶祝儀式最後，全場齊聲高喊祝福口號，為世界日報送上誠摯祝賀。隨後，仙樂醒獅團登台演出，以精采舞獅為世界日報獻上祝福，演出中更出現高蹺舞獅的高難度畫面，贏得現場觀眾連連喝采。

世界日報特地於下午1時向現場觀眾派送300份由「小雅屋」贊助的精美蛋糕，與讀者分享半世紀的喜悅。也展開今年一系列的慶祝活動。

今年年節展巧遇世界日報50周年，報社特地於下午1時向現場觀眾派送300份由「小雅...
世界日報 華人 蒙特利公園市

