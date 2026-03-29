世報50周年／讀經與看報 人生的轉折

法鼓山象岡道場2016年舉辦親子夏令營，活動多元，包括靜坐及其他趣味活動。(本報資料照)

人生的一個重要轉折，是從翻開一份報紙開始。

1986年移民到紐約，借住在同學家，她每天都去candy store買一份《世界日報》。剛到紐約，生活環境陌生，每天讀中文報紙，像是在異鄉與華人社會保持聯繫的一種方式。

翻開報紙結緣佛法

有一天，讀到報導東初禪寺正在舉辦禪七，還有介紹寺院活動，喔：「原來在紐約，還有可以安靜下來的道場。」這消息，竟改變我往後40多年的人生方向。

依新聞資訊，去按鈴，門開了，一位年輕法師輕聲說：「我們正在打禪七，暫時不對外開放，請禪七結束後再來。」語氣溫和，我不好意思，只好先離開。

禪七結束後，我又去禪寺，這一次我見到了聖嚴法師，當天晚上法師要回台灣。

從此，我開始接觸道場，當聖嚴法師回紐約時，就聆聽法師開示、參加禪七。法師常說：「學佛就是學做人。」佛法不是遙遠的理論，而是在日常生活中學習覺察自己、調整自己。

2005年1月3日，法鼓山佛教團體創辦人聖嚴法師於在紐約東初禪寺與一百多位信眾，共同為南亞海嘯受難災民祈福，並呼籲世界各地信眾熱心捐款，協助災區重建工作。(本報資料照)

新聞報導關懷社會

在禪寺參與活動久了，會常聽到一些關於法師生活的小故事。其中一件事讓我記憶猶新。

就是某居士提到報紙上的一則新聞，法師很自然地接著說，他有看過那篇報導。原來法師平常有閱讀《世界日報》。很多人以為修行人只會讀經、打坐，遠離世俗，但法師卻不一樣。他除了讀經，也關心社會，透過報紙了解世界與華人社區的動態。佛法不是在山林中的修行，是要走入人間、關懷社會、利益眾生。這正是法師所提倡的『人間佛教』精神。

在法師的教導下，我開始參與義工服務。多年來，寺院舉辦過無數弘法與文化活動，從佛學講座、禪修營，到健康講座與文化交流，常常都能看到《世界日報》的記者前來採訪報導。透過新聞，更多原本不知道佛教的人，有機會了解禪修與佛法。所以，不只是我一個人因為一篇新聞而走進寺院，一定有許多讀者在翻閱報紙時看到消息，而與佛教結下善緣。

獲得訊息擺脫失業

後來，法鼓山在紐約上州建立世界禪修中心——象岡道場。《世界日報》有專題報導，環境清幽，非常適合禪修，但距離市區較遠，交通不便。有許多華人要開很久的車才能到達，卻仍心甘情願前往，有法友願意陪伴我同行。雖然路途遙遠，但每一次回到道場禪修，心裡都感到喜悅。從城市的喧囂回到山林的寧靜，也讓心慢慢沉靜下來。

位於紐約上州的象岡道場，坐落於綠地藍天之間，不論是來參禪、念佛或參加夏令營，都能貼近大自然。(本報資料照)

2007年，我任職多年的公司突然結束經營。要重新找工作並不容易，面對職場競爭，很難與年輕人相比。就在這時，朋友在《世界日報》上看到政府招募人口普查員的消息，邀我一起報名。我抱著試試看的心情參加甄選，沒想到順利錄取，成為美國人口普查員。

這份工作讓我重新走入職場，開啟人生第二個春天，一直到順利退休。

禪修之外，法師教導我們把佛法落實在人間。我的人生也逐漸走向服務社會的方向。

2008年《世界日報》報導市政消息，紐約市療養院調解員的培訓，我報名參加。當時全紐約市的療養院華人義工只有兩位，許多有華人的療養院缺乏語言與文化協助。受訓後，我開始服務，延伸到安寧關懷與臨終陪伴。又加入禪寺助念團，數十年來，陪伴過許多長者，每一次陪伴都讓我更深體會生命的珍貴與無常，和人與人之間的關懷。

回頭看這40年，一些看似平凡的小因緣，卻帶來很大的改變。當年翻開報紙看到一篇禪七的報導，卻讓我走進入「禪門」；朋友在報紙上看到工作資訊，又讓我開啟人生第二春；在療養院與安寧關懷的道路上，尚未停歇。

小小因緣大大改變

在感謝50年的《世界日報》之際，我向整個報社團隊誠心的致敬。報紙的誕生，從董事長、社長、編輯、記者，到排版、印刷，以及每天清晨的送報人員，每一環都默默付出。

在寺院的生活，晨鐘暮鼓提醒修行人精進用功，而報社有早晚運作的節奏。寺院晨鐘響起時，報社正在忙著印刷發行；暮鼓響起時，又在準備隔日新聞。一邊弘揚佛法，一邊傳遞人間消息，看似不同，其實都為社會帶來光明與方向。

50年，是一段不短的歲月。《世界日報》陪伴華人社會走過半個世紀，見證了無數人生故事。

再次誠心說一聲：謝謝《世界日報》。

正如聖嚴師父所提醒的：

讀經，是學習智慧；

看報，是了解人間。

也許，下一次，人生的重要轉折，又會從翻開一份報紙開始。