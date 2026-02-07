我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

祝賀世界日報50年

張勝雄／亞凱迪亞

祝賀世界日報50年。

1976年2月12日台灣聯合報創辦人王惕吾在紐約及舊金山同步創辦世界日報，報導在美華人信息，後來擴展到洛杉機。在20世紀末期，洛城還有星島日報、中報及國際日報，後來只有星島及世界日報仍然存在。王先生的理念是「正派辦報」及「投資再投資，進步再進步」。

世界日報有國際、地方及文藝新聞，還有周刊，所以一報在手，盡曉天下事。

世界日報常有特刊，比如旅遊、保險、醫護、法律等，增加社區讀者的多方面知識。有時對某一特定偶發事件會做詳細的報導，引起廣大社區的迴響及支持。世報的社論對時事的分析及評論更是深入而切題。

世報有短、中及長篇小說，給許多作家發表。我喜歡的作者有張琍絲，她的法律個案裡總是有引人的故事，主角都是她律師樓的顧客，張除了解釋法律外，還有勸世的哲理；還有張純瑛的旅遊故事，常含地理及歷史的背景，很有深度；其他還有李晨的義大利風情、張作錦的歷史人物等。副刊上許多文章記載了很感人的故事。

幾年前，我的一篇文章「懐念大姊」也登在副刊上。更早時，我的郵輪之旅也登在周刊。時事評論有時也有我的文章，許多朋友都给我點讚。

世界日報每年都有「大家來寫書」的盛會，許多作家都靠世報出版許多書，我也恭逢其盛，出版了一本「天南地北」。謝謝世界日報。

世界日報在加州蒙特利公園市有棟大樓，常常舉辦各種社區文藝活動，服務社區，一樓大廳也有很多書籍給大家借閱。由於世報有很廣泛的讀者，我用了幾次它的廣告，非常有效。

我也訂了每天送到家的世報，當我吃早餐時，也同時看世界日報，吃完飯，對最新的天下大事也了然於胸，在物質及精神上都得到滿足。世報變成我生活不可缺少的一部分。

在這世界日報創刊半個世紀的時候，希望它繼續成長，服務及造福全美國華人社區。

世界日報 華人 蒙特利公園市

上一則

一封給美國的信…台非不捧軍售 只是想活下來

延伸閱讀

一洲焦點／習致電雙普、明州警願合作、艾普斯坦案

一洲焦點／習致電雙普、明州警願合作、艾普斯坦案
中國知名媒體人揭弊被警方帶走調查？無國界記者組織譴責

中國知名媒體人揭弊被警方帶走調查？無國界記者組織譴責
我與世報的三個階段

我與世報的三個階段
蒙市年節展抽獎 28位幸運兒揭曉

蒙市年節展抽獎 28位幸運兒揭曉

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／習致電雙普、明州警願合作、艾普斯坦案

2026-02-04 16:09

習近平查辦張又俠 是為攻台準備？

2026-02-02 01:00

川普嘲諷中俄武器無用 耐人尋味

2026-02-04 01:00

不可一世的川普 也須臣服金融市場

2026-02-01 01:00
「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／明州危機緩和？政府又要關？張又俠事件大到無法透明化

2026-01-28 14:33

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買