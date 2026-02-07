祝賀世界日報50年。

祝賀世界日報 50年。

1976年2月12日台灣聯合報創辦人王惕吾在紐約及舊金山同步創辦世界日報，報導在美華人 信息，後來擴展到洛杉機。在20世紀末期，洛城還有星島日報、中報及國際日報，後來只有星島及世界日報仍然存在。王先生的理念是「正派辦報」及「投資再投資，進步再進步」。

世界日報有國際、地方及文藝新聞，還有周刊，所以一報在手，盡曉天下事。

世界日報常有特刊，比如旅遊、保險、醫護、法律等，增加社區讀者的多方面知識。有時對某一特定偶發事件會做詳細的報導，引起廣大社區的迴響及支持。世報的社論對時事的分析及評論更是深入而切題。

世報有短、中及長篇小說，給許多作家發表。我喜歡的作者有張琍絲，她的法律個案裡總是有引人的故事，主角都是她律師樓的顧客，張除了解釋法律外，還有勸世的哲理；還有張純瑛的旅遊故事，常含地理及歷史的背景，很有深度；其他還有李晨的義大利風情、張作錦的歷史人物等。副刊上許多文章記載了很感人的故事。

幾年前，我的一篇文章「懐念大姊」也登在副刊上。更早時，我的郵輪之旅也登在周刊。時事評論有時也有我的文章，許多朋友都给我點讚。

世界日報每年都有「大家來寫書」的盛會，許多作家都靠世報出版許多書，我也恭逢其盛，出版了一本「天南地北」。謝謝世界日報。

世界日報在加州蒙特利公園市 有棟大樓，常常舉辦各種社區文藝活動，服務社區，一樓大廳也有很多書籍給大家借閱。由於世報有很廣泛的讀者，我用了幾次它的廣告，非常有效。

我也訂了每天送到家的世報，當我吃早餐時，也同時看世界日報，吃完飯，對最新的天下大事也了然於胸，在物質及精神上都得到滿足。世報變成我生活不可缺少的一部分。

在這世界日報創刊半個世紀的時候，希望它繼續成長，服務及造福全美國華人社區。