Zion Enterprises創辦人張祥華攜手家族打造企業版圖 並祝賀世界日報50周年里程碑

總部位於南加州橙縣的投資與企業發展公司Zion Enterprises，由知名企業家張祥華（Charlie Zhang）創立，延續其過去在餐飲業的成功經驗，結合家族力量與長期經營理念，逐步發展為具影響力的投資與管理平台。值此世界日報創刊50周年之際，公司亦特別表達誠摯祝賀。

張祥華早年赴加州發展，憑藉堅定決心與創業精神，與妻子Ling Zhang共同創立Pick Up Stix，從單一門市起步，成功拓展為擁有超過百家分店的連鎖品牌，成為全美最具代表性的中式美式快餐品牌之一。公司指出，Ling自創業初期即全程參與營運，從廚房、櫃檯到重大決策，始終與Charlie並肩作戰，奠定企業成功的重要基石。

在完成餐飲事業的重要里程碑後，張祥華進一步創立Zion Enterprises，將事業版圖拓展至投資與企業發展領域。公司表示，Zion延續創辦人一貫的理念，包括勤奮務實、重視夥伴關係，以及願意投資於人才與機會，並以高度參與、重視人際連結的方式推動各項業務。

目前，Zion Enterprises已發展為以關係導向為核心的投資平台，由家族成員共同參與經營。張祥華長子Joshua Zhang與其共同推動公益事業，透過Zion Foundation投入社區服務與慈善活動；次子Ben Zhang則負責企業日常營運管理，延續家族事業發展。

張祥華表示，現階段將重心投入於公益回饋，並堅信「社區的價值在於付出而非擁有」。在家族共同努力下，企業經營與公益理念相輔相成，持續為社區帶來正向影響。

此外，Zion Enterprises亦表示，《世界日報》長期深耕華人社區，為資訊傳播與文化連結的重要平台，對促進社區發展貢獻良多。值此創刊50周年之際，特此致上誠摯祝賀，祝願未來持續發揮影響力，服務更多讀者與社群。

展望未來，Zion Enterprises將持續穩健拓展企業版圖，同時深化社會參與，結合商業與公益力量，實踐企業與社區共榮的長期願景。