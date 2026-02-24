記得最初接觸「世界日報 」是在38年前剛到紐約讀書。那時我對外部世界僅有模糊的輪廓，很想知道當地的情況以熟悉社會。當我一讀到「世界日報」，馬上感到報紙的欄目分明、要聞突出、信息密度大，我在最短時間內完成對「頭條、社論、國際、港台、大陸、社區、財經、文化、體育」等欄目的瀏覽，這一讀幾乎瞭解從國際到國內及本地的各種新聞，從此我與「世界日報」結下不解之緣。

當時在紐約郊區求學不是每一天都能接觸到「世界日報」，但周末到城裡的朋友或同學處馬上貪婪地讀起了，慢慢他們知道我這習慣後總是留著過期舊報讓我集中閱讀。之後到城裡讀書，一年四季無論刮風、下雨、冰雪還是酷暑購買「世界日報」成了每天早晨的必修課，直到後來工作每天早晨上班前也先看訂閱的「世界日報」是否送到，以致鄰居們戲謔地說我 「You start your day with the newspaper」，甚至到外地出差和度假也讓出售報紙的咖啡 店為我預留下當時未能閱讀的報紙。通過「世界日報」我瞭解1989年春北京學生運動真相、台灣民主化進程和後來總統全民直選的演變過程，也通過「世界日報」進一步瞭解美國的兩黨政治和三權分立制度。同時「世界日報」也讓我瞭解了美國文化娛樂生活和競技體育。在日常生活中「世界日報」廣告版面也成了我租房、找暑假工作及家庭醫生的好幫手。

「世界日報」的國際、國內報道、社論評論、文體娛樂、文藝副刊和社區活動介紹我都喜歡，但對幾個版面特別青睞和印象深刻。首先是在1990年代推出的「民意論壇」版面和現在的「世界論壇」，各種觀點意見相互碰撞，相互激勵使大家能看到一個話題的不同方面。再有對「上下古今」欄目特別喜歡，該欄目編輯會組稿並刊登投稿者的來稿，其中大多是以作者個人的親身經歷或個人回憶寫成，文章具有真實性與強烈的時代感，讓人產生共鳴，不禁聯想到自己在那個年代的經歷。同時我也喜愛閱讀家園版中的文章，欄目中文章短小精悍、生動活潑，從琴棋書畫，花鳥蟲草、梅蘭竹菊到旅遊休閒、育兒養老、鄰裡街坊應有盡有。此外「世界日報」的周刊也是每周必讀的內容之一，周刊中有關家庭、育兒、教育、投資、保險、健康保健、退休養老等各類話題都在不同時期吸引著我。在讀報的同時出於對這些專欄的喜愛，我也試著寫些稿件、投稿分享見聞。

我也關注、參加「世界日報」舉辦的各類專題講座。記憶中「世界日報」舉辦過著名紐約華裔作家王鼎鈞和「世界日報」前主編馬克任先生的新聞講座和新書發布會、白先勇先生專題講述父親白崇禧將軍的生平、美國史丹福大學 胡佛研究所研究員郭岱君女士分享她多年研究蔣介石日記的心得講座。自己通過這些活動聆聽了前輩大師對世事、對人生感悟，也更深入瞭解中國現代史的各個側面，增加了知識，開闊了眼界，也通過「世界日報」的各種活動更融入了社區。在閱讀「世界日報」的過程中從最初的好奇閱讀者到逐步主動，後來「世界日報」逐漸成為我生活的導航者、職業的助力者，甚至成為自我表達與社會參與的橋梁。

在「世界日報」成立50周年之際，我想起在學校的學生宿舍裡、在通勤上班的火車上、在工作之餘的周末一杯清茶閱讀報紙時的樂趣；衷心希望「世界日報」越辦越好，並祝「世界日報」50歲生日快樂。