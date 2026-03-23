聖蓋博燈會人潮熱絡 世報50周年慶送蛋糕

聖蓋博市議員們、洛杉磯世界日報社長于趾琴（中）和台灣花蓮縣政府代表共賀世界50周年。（記者朱敏梓╱攝影）

由世界日報 與聖蓋博 市政府攜手主辦的2026年聖蓋博燈會於3月22日進入第二天活動。為感謝讀者朋友長期支持與鼓勵，主辦單位於當日中午在主舞台舉行世界日報50周年慶生活動，並免費發放人氣美食Uncle Tetsu迷你起司蛋糕，與民眾共享喜悅。

現場延續首日的高漲人氣，人潮絡繹不絕；各式免費好禮、特色美食與豐富多元的趣味活動遍布會場，主舞台表演輪番上陣、精彩不斷，讓民眾從味蕾到視聽全面享受，吃得盡興、玩得開心、逛得過癮，全家老少皆沉浸於熱鬧歡騰的節慶氛圍中。

洛杉磯 世界日報社長于趾琴表示，世界日報自1976年發行第一份報紙以來，至今已邁入第50個年頭，50年來始終秉持正派辦報的理念，服務華人社區，與社區同心、同行。她指出，50周年口號為「飛越50、世界有您」，感謝讀者朋友與合作夥伴的支持，讓報社得以走過半個世紀並持續創新前行。她補充，50年的歷程讓團隊更加珍惜與社區的連結，也更加堅定服務社區的信念，未來將持續提供更多優質、可靠且貼近生活的新聞內容，以及豐富有趣的社區活動，讓民眾隨時掌握社區資訊。

聖蓋博副市長陳履正（Eric Chan）表示，世界日報50周年是一項了不起的里程碑，肯定其持續為提升各社區成員聲音所做的努力，並感謝其策畫與管理多項社區及文化活動，例如聖蓋博燈會。當日由陳履正、市議員丁言愉及吳程遠共同頒發感謝狀給洛杉磯世界日報。隨後，在場民眾齊唱生日快樂歌為世界日報慶生。此外，世界日報準備了300份Uncle Tetsu起司蛋糕免費發放，民眾熱情參與，提早排隊領取，共同分享喜悅；現場由世報社長于趾琴、聖蓋博市議員及台灣花蓮縣政府代表一同分發。

除免費蛋糕外，現場多個攤位提供了豐富贈品與有趣的抽獎活動，吸引民眾駐足參與。活動匯集近百家特色攤商，包含勾起懷舊記憶的麵線羹、豬血糕、鹽酥雞，以及香氣四溢的各式烤串、烤海鮮與多元異國料理，讓民眾大快朵頤。部分特色展位還帶來多元體驗活動，例如蓋蒂博物館（Getty Museum）推出互動藝術體驗，小朋友專注地在現場親手製作中式燈籠，將博物館經典名畫轉化為創意燈籠作品，打造屬於自己的藝術作品。

許多展位都為民眾放送免費好禮。（記者朱敏梓/攝影）

民眾正在參加抽獎活動，贏取好禮。（記者朱敏梓/攝影）

洛杉磯世界日報社長于趾琴感謝讀者和合作夥伴對世報一如既往的支持。（記者朱敏梓/攝影）

世報社長于趾琴、聖蓋博市議員及台灣花蓮政府代表一起分發蛋糕，與民眾分享喜悅。（記者朱敏梓/攝影）

22日延續首日的高漲人氣，人潮絡繹不絕。（記者朱敏梓╱攝影）

世界日報為民眾準備了300份Uncle Tetsu起司蛋糕免費發放，共同慶生。（記者朱敏梓╱攝影）

民眾在臺彎觀光署攤位前參加套圈抽獎活動。（記者朱敏梓/攝影）

蓋蒂博物館推出互動藝術體驗，小朋友專注地在現場親手製作中式燈籠。（記者朱敏梓╱攝影）

主舞台上精彩表演不斷。（記者朱敏梓╱攝影）

一位世界日報資深讀者手舉蛋糕。（記者朱敏梓╱攝影）