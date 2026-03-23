聖蓋博燈會人潮熱絡 世報50周年慶送蛋糕
由世界日報與聖蓋博市政府攜手主辦的2026年聖蓋博燈會於3月22日進入第二天活動。為感謝讀者朋友長期支持與鼓勵，主辦單位於當日中午在主舞台舉行世界日報50周年慶生活動，並免費發放人氣美食Uncle Tetsu迷你起司蛋糕，與民眾共享喜悅。
現場延續首日的高漲人氣，人潮絡繹不絕；各式免費好禮、特色美食與豐富多元的趣味活動遍布會場，主舞台表演輪番上陣、精彩不斷，讓民眾從味蕾到視聽全面享受，吃得盡興、玩得開心、逛得過癮，全家老少皆沉浸於熱鬧歡騰的節慶氛圍中。
洛杉磯世界日報社長于趾琴表示，世界日報自1976年發行第一份報紙以來，至今已邁入第50個年頭，50年來始終秉持正派辦報的理念，服務華人社區，與社區同心、同行。她指出，50周年口號為「飛越50、世界有您」，感謝讀者朋友與合作夥伴的支持，讓報社得以走過半個世紀並持續創新前行。她補充，50年的歷程讓團隊更加珍惜與社區的連結，也更加堅定服務社區的信念，未來將持續提供更多優質、可靠且貼近生活的新聞內容，以及豐富有趣的社區活動，讓民眾隨時掌握社區資訊。
聖蓋博副市長陳履正（Eric Chan）表示，世界日報50周年是一項了不起的里程碑，肯定其持續為提升各社區成員聲音所做的努力，並感謝其策畫與管理多項社區及文化活動，例如聖蓋博燈會。當日由陳履正、市議員丁言愉及吳程遠共同頒發感謝狀給洛杉磯世界日報。隨後，在場民眾齊唱生日快樂歌為世界日報慶生。此外，世界日報準備了300份Uncle Tetsu起司蛋糕免費發放，民眾熱情參與，提早排隊領取，共同分享喜悅；現場由世報社長于趾琴、聖蓋博市議員及台灣花蓮縣政府代表一同分發。
除免費蛋糕外，現場多個攤位提供了豐富贈品與有趣的抽獎活動，吸引民眾駐足參與。活動匯集近百家特色攤商，包含勾起懷舊記憶的麵線羹、豬血糕、鹽酥雞，以及香氣四溢的各式烤串、烤海鮮與多元異國料理，讓民眾大快朵頤。部分特色展位還帶來多元體驗活動，例如蓋蒂博物館（Getty Museum）推出互動藝術體驗，小朋友專注地在現場親手製作中式燈籠，將博物館經典名畫轉化為創意燈籠作品，打造屬於自己的藝術作品。
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