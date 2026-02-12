世界日報50周年 回顧、反省、再向前

今天是世界日報 在美國創刊50周年的日子。1976年2月12日，在台灣聯合報系故創辦人王惕吾「為美國華人 辦一份高品質中文報紙」的遠見和堅持下，克服種種困難，在紐約和舊金山發行了第一份世界日報。

今年也是美國建國250周年，50歲的世界日報，等於參與和記錄了美國五分之一的歷史。我們從紐約曼哈頓華埠窩克街暖氣不足的舊廠房總社，鑄字排版出報；也用一小塊油漆塗就的招牌，撐起了密西西比街簡陋的舊金山分社門面。從創報初期的篳路藍縷，一路兢兢業業，到如今卓然有成。

世界日報服務的對象是廣大的華文讀者。過去50年，傑出和努力的華人移民，一棒接一棒，不斷在美國各界生根茁壯，頭角崢嶸。

50年來世局變化甚大，但世界日報處理新聞和內容，一直懷抱堅守新聞原則的初心，篤信民主、自由與人權的基本價值。我們自許為華文讀者與美國主流社會和國際的橋梁，無論在紙本或數位擅場的年代，為使用不同載具的讀者，提供有用和可靠的內容。

過去50年，讀者透過世界日報，除了掌握從福特到川普共九位總統執政時期的美國政治、經濟與社會各層面的演變外，也親歷冷戰前後美國與蘇聯對峙的世局；如柏林圍牆倒塌，蘇聯和東歐共產政權的瓦解，兩位布希總統對伊拉克動武，九一一恐怖攻擊事件以及世紀新冠疫情 ，我們的記者都在現場，提供第一手的報導。

美國的華文讀者絕大多數從中國、台灣以及港澳等地，在不同的階段薈萃而來，我們也為華人提供重要的故鄉訊息。例如世界日報創報剛滿半年，就遇到中國前領導人毛澤東逝世，也因對此事即時、完整和全面的報導，令讀者驚艷認同，自此站穩腳步。接下來美國與中國建交、1989年學運與6月4日天安門血腥鎮壓、北京奧運、四川震災、香港反送中運動，以及中國領導階層的各種權力鬥爭訊息，世報無役不與。

台灣是華人社會民主化的先行者。世界日報創刊時，台灣仍在國民黨獨大的戒嚴統治下，也經歷黨國鎮壓民主運動的美麗島事件。其後蔣經國總統解除戒嚴，開放黨禁、報禁與兩岸三通，民主化的巨浪已沛然莫之能禦。1996年首次總統直選後，迄今已三次政黨輪替。雖然民主化的過程時有波折，但台灣人民透過民主程序，總在關鍵時刻，做出明智抉擇。民主化在台灣不僅展現在政治，也多元深化在各種層面。世界日報來自台灣，也報導台灣，對台灣人民的智慧，與有榮焉。

過去20年，舉世傳統媒體如報紙的經營，在面對數位化等科技浪潮時，絕大多數都因轉型不力，不是長期虧損而關門放棄，就是慘澹經營，設法尋出路。世界日報前40年快速崛起與壯大的榮光，除了在新聞上勤謹敬業的卓越表現，也因緣際會，掌握市場的獨特性與趨勢，獲得讀者和客戶的信賴與支持，成為可靠的品牌。

不過，世報近十年也面臨其他傳統媒體先前遇到的轉型壓力。仔細檢討起來，我們沉溺在過去紙本大幅獲利的舒適圈中，面對數位轉型的必要趨勢，既遲疑且抗拒。2020年突如其來的新冠疫情，更讓我們一度無所適從。

無論如何，我們充分認知自己面對未來的不足；我們雖自信仍是讀者願意信賴的品牌，但必須積極轉型。因為在當前數位化的氛圍下，任何人都可能在某個事件或議題上，發揮比媒體更大的影響力。

孔子曾自況，「五十而知天命」。接下來對世界日報而言，「知天命」就是設法強化各種內容產品，並更精準地服務讀者和客戶。在人工智慧(AI)全面顛覆傳播方式與知識運營，假訊息充斥的當下，我們會更謙卑地校正自己，貼近您識讀的需求。50周年是回顧過往的里程碑，也是自我檢討再出發的轉捩點。世界日報會繼續奮勇向前，也謝謝您不變的支持。