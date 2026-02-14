「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

我的頻道

曹紅和丈夫張約翰，都是電影「決勝21點」的原型。(受訪者提供)
曹紅和丈夫張約翰，都是電影「決勝21點」的原型。(受訪者提供)

50年是條長河，1萬8263個日子，世界日報都在新聞現場，沒有一天缺席。

世報50歲了。採訪撰稿，是新聞工作者的日常。我們了解，今天寫下的新聞，是明天歷史的草稿。

潮來潮往，人來人去。新聞無非就是周遭人物的故事。一個人，一個故事，日常群像的背後，串起的是一個時代。

今天介紹的是有「女賭神」之稱的曹紅，靠21點翻身的傳奇人生，故事甚至被好萊塢拍成電影。

周末夜，拉斯維加斯賭場裡燈光暈黃，幾張21點牌桌前，人聲嘈雜。一名身材嬌小的華人女子坐在桌邊，很難被注意到。她來美30餘年，自認天資平凡，卻靠著「算牌」屢屢擊敗賭場，走出一條與眾不同的人生路。她叫曹紅，被各大賭場列入黑名單；她的人生如戲，成為好萊塢電影「決勝21點」(英文名：21) 的靈感來源。

「我算術不好，反應慢，記憶力也一般，」曹紅笑說，「但我相信數學。」

帶著500元來美 一切從零開始

好萊塢經典電影「決勝21點」當年紅極一時，講述麻省理工學院 (MIT) 學生如何利用算牌技巧在賭場打出優勢，贏走大筆現金。其中一名女隊員吉安娜(Kianna)的原型就是曹紅；影片中凱文史貝西(Kevin Space)飾演的教授米奇(Mickey Rosa)，原型張約翰是曹紅的先生。

曹紅(左)與電影「決勝21點」中飾演Kianna的演員Liza Lapira合影...
曹紅(左)與電影「決勝21點」中飾演Kianna的演員Liza Lapira合影。(受訪者提供)

外界以為，能加入MIT 21點團隊的人，一定是天才，但曹紅的起點完全不同。成長於上海一個的知識分子家庭，曹紅的父親是大學老師，哥哥是奧林匹克數學比賽高手，可她偏偏沒遺傳到這些理科基因。「從小家裡玩數學遊戲，我永遠是輸的那個。」於是她想另闢蹊徑學英文，「這樣我的英文就可以成為家裡最強。」

曹紅大學讀的是工程，那時英文全校第一，也因此結緣外籍教授、嫁來美國。1990年，她帶著500美元踏上美國土地，一切從零開始。

「剛下船的移民」 勤能補拙拚生計

來美後，曹紅一心想盡快上班。因有英文底子，她在南加州亞凱迪亞一家銀行找到時薪8美元的兼職出納。但全英文的新員工培訓，她幾乎聽不懂，連政府支票長什麼樣都不清楚，差點被刷掉。

「他們覺得我是剛下船的移民。」她說，按照公司規章，不能因新人不懂業務或基礎不好就解雇。曹紅硬著頭皮撐過試用期。

為了多賺點錢，她還主動拉客戶，每介紹一人可拿5美元獎金。別的同事嫌少，她能掙就掙，一天能帶進十幾個客人。業績公布時，她是區域冠軍。

25歲那年，曹紅用自己存下的薪水，贊助父母買了房。

為追求經濟獨立 當賭場學徒

工作雖穩定，曹紅的不安全感沒有消失。她常在心裡盤算：「要是哪天被(前夫)說『你可以走了』，我有沒有本事靠自己買車買房活下去？」

此時，前夫的一位同事──曾參與21點團隊的MIT畢業生，在南加州組局。曹紅第一次聽到「賭錢能賺錢」時，眼睛一亮：「我天天在想怎麼賺錢，從沒想過賭也能穩定賺錢。」但她自知數學不好，沒往自己身上想，鼓動前夫去試水。

某次牌友聚會，作為家屬的她，被問有無興趣加入團隊。「因為賭場通常不太注意女賭客，他們想招募女隊員，」她說。

拿到入門資料「21點基本策略卡」時，曹紅完全看不懂，但又不敢多問，怕一開口就暴露自己「太笨、不夠格」。她把卡片塞進口袋，回家自己研究。

「有人幾周就能通過考核，我學了五個月才上桌，」她說，「我是笨鳥，只能多飛幾圈。他們教的技巧，我會自己去練上100遍。如果笨還不努力的話，那就真的完蛋了。」

MBA的學費 全靠21點賺來

1993年，曹紅加入職業算牌團隊。那段時間，她白天上班、晚上練牌，每周五晚上從南加安大略機場飛往拉斯維加斯打牌，周日再飛回來上班。

一開始收入不穩定，有時一個月只多幾百美元。她咬牙堅持，把賺來的錢一部分存起來、一部分繼續投入團隊的資金池，一點點累積資本金。

「我帶著500美元來美國，靠賭場賺來的錢，存了9萬多元。」她回憶，那段期間自己婚姻破裂，感情上非常痛苦，但不用再擔心自己無法獨立生活。

不久後，她辭掉工作，也放棄靠賭局賺錢的兼差，一頭扎進爾灣加大(UC Irvine)商學院讀書。那個年代學費不低，但她不需要半工半讀，全靠從賭場贏來的錢支撐。「那時候每天看英文課本看到哭，但至少不用一邊打工、一邊擔心房租。」

1997年，曹紅拿到MBA，進入全球四大會計事務所之一的普華永道(PWC)工作。但遇上金融風暴，她是新人，優先被裁員。她感慨：「以前覺得打工是正道，賭博是旁門左道，但在被裁那刻我才發現，別人一句話你就得走。」

雖然之後曾進入製藥企業工作，薪水高、工作穩定，她卻看不到前途。同事笑她「妳在這裡，是想當總裁嗎？」讓她醒悟。2000年，她決定辭職，重返職業賭局，打造一個屬於自己、算得清的未來。

21點團隊核心成員張約翰、後來成為她的先生，他形容曹紅：「在我心裡，她就是女版『洛基』(Rocky，史特龍電影角色)。甚至比洛基更了不起，因為她不是白人、不是男性，也沒有滿身肌肉，她曾經是一個集所有弱勢特點為一身的『醜小鴨』。」

華人數學好 為何常賭輸？

外界眼中，曹紅是一名「賭徒」；但她很清楚自己與普通玩家的不同。職業算牌客 (又稱優勢玩家、Advantage Player)，靠的是技術與紀律，需長期練習和付出。「我到現在都還在練，生怕自己腦袋不好用了。」

數十年來，曹紅見過無數賭客。「很多華人數學好、也勤奮、有耐力，照理最適合打敗賭場，結果卻成為賭場最大的受害者。因為他們一踏進賭場，數學就被掛在門外，開始相信手氣、風水、茶葉排陣，變成一個不用數學知識的爛賭客。」

她認為，職業團隊中最重要的並非算牌，而是資金管理。她提到凱利準則(Kelly Criterion)：「你有多少本金，就押多大注。押錯尺度，跟亂賭沒兩樣。」

「當然，這些東西都可以學，難的是人性。」她說，「是你能不能控制自己的欲望。」

「人生何處不是賭？」 最大賭局是自己的未來

如今，曹紅在南加州與先生、兒女生活安穩。他們的家庭娛樂活動常是玩撲克牌，曹紅多半主持「賭局」。不過，兩個孩子對賭毫無興趣，雙雙進入著名的工程學院Olin School of Engineering。

女兒大一時，在自我介紹中提到父母是「決勝21點」的原型之一，同學們一陣驚呼，搶著問故事。在美國主流社會，他們的經歷被寫成書、搬上大銀幕，成為流行文化一部分。

將MIT 21點算牌團隊故事寫成紀實小說的作者Ben Mezrich(左)、算牌...
將MIT 21點算牌團隊故事寫成紀實小說的作者Ben Mezrich(左)、算牌團隊成員Jon Hirschtick(右)與曹紅、張約翰合影。(受訪者提供)

「我不鼓勵別人去賭，但我希望大家知道，讓人傾家蕩產的不是賭桌，而是沒有準備的賭。」她現在還是會偶爾回到賭場牌桌上，把它當作腦力訓練，「賭場的贏家需要學習，人生的贏家更需要學習。」她和先生創立了教學網站www.21mit.com，提供免費的算牌基礎教學，讓更多人掌握以技術對抗賭場的方法。

她常說：「人生何處不是賭？買股票是賭、結婚是賭、換工作也是賭。差別在於，你知不知道長期期望值是正的。」最大的賭局，不是在桌上那幾副牌，而是如何投注自己的未來。

人物小檔案

人名：曹紅

年齡：57歲

工作：職業賭客

來美時間：1990年

送給讀者的一句話：「賭場的贏家需要學習，人生的贏家更需要學習。」

世報陪您半世紀

南加 加州 華人

上一則

漂流樂高（六）

