料理功夫/牛蒡料理3道

牛蒡炒豆苗

小時候第一次品嘗牛蒡的滋味，是日本料理店的涼拌牛蒡絲。之後見到其枯樹枝模樣，實在難以置信，美味的它竟是如此另類的長相。然而，牛蒡，有促進腸道蠕動，幫助排便，防止便祕 的作用；也可以穩定血糖 ，預防心血管疾病；能夠排除自由基，有抗氧化、抗發炎，排除體內毒素，提升人體免疫力作用。所以，牛蒡的外表好看與否不重要，內涵才是精華之所在。

牛蒡炒豆苗

材料：牛蒡、胡蘿蔔、豆苗、豆干、水。

調味料：橄欖油、麻油、黑胡椒、鹽、醬油。

做法：

1.牛蒡洗淨切絲；胡蘿蔔洗淨、去皮、切絲；大豆苗洗淨切小段；豆干切小丁備用。

2.炒鍋置於爐火上，倒入橄欖油，約一分鐘，接著加入牛蒡和胡蘿蔔，稍做攪拌，再適時地加水，快速拌炒之。

3.兩分鐘後，倒入豆干、大豆苗，以麻油、黑胡椒、鹽、醬油調味，攪拌均勻。

4.待菜餚、湯汁融合均勻，即可盛起。

牛蒡炒高麗菜

牛蒡炒高麗菜

材料：牛蒡、高麗菜、胡蘿蔔、黑木耳、香菇、水。

調味料：橄欖油、麻油、黑胡椒、鹽、醬油。

做法：

1.牛蒡洗淨，切絲；高麗菜洗淨，切小段；胡蘿蔔洗淨，去皮，切絲；黑木耳洗淨，以清水浸泡1～2小時，瀝乾水分，切絲；香菇洗淨，以清水浸泡4小時，瀝乾水分，切絲，備用。

2.炒鍋置於爐火上，倒入橄欖油，油鍋熱，依序放入香菇、黑木耳，迅速炒香，然後加入胡蘿蔔，拌炒之。

3.接著放入牛蒡、高麗菜、水，並以麻油、黑胡椒、鹽、醬油調味，拌炒均勻，蓋上鍋蓋，烹煮之。

4.待菜餚入味，即可盛起。

四蔬匯薑黃豆腐

四蔬匯薑黃豆腐

材料：牛蒡、胡蘿蔔、高麗菜、蒲公英葉、豆腐、水。

調味料：橄欖油、麻油、薑黃粉、黑胡椒、鹽、醬油。

做法：

1.牛蒡洗淨，切小丁塊；胡蘿蔔洗淨，去皮，切小丁塊；高麗菜洗淨，切小塊；蒲公英葉洗淨，切小段；豆腐搗碎，加入薑黃粉、鹽，攪拌均勻，即是薑黃豆腐，備用。

2.炒鍋置於爐火上，以橄欖油拌炒薑黃豆腐，約三分鐘，盛起，備用。

3.放入牛蒡、胡蘿蔔、高麗菜、水，快炒均勻。

4.兩分鐘後加入蒲公英葉，以麻油、黑胡椒、醬油調味，拌炒之。

5.菜餚起鍋前1分鐘，倒入薑黃豆腐，翻炒入味後，即可盛盤。

