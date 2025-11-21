我的頻道

金馬62／范冰冰奪最佳女主角 現「聲」致詞

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

46歲胖男多次減肥「屢戰屢敗」 靠這運動成功甩掉140磅

世界新聞網／輯
一名英國男子多年受肥胖與睡眠呼吸中止症困擾，但他靠著做DDP瑜珈，成功在13個月內甩掉了140磅(約63.5公斤)；瑜珈示意圖。(取材自Unsplash @Vitaly Gariev)
一名住在英國利物浦的46歲男子馬丁‧弗萊徹（Martin Fletcher）多年受肥胖與睡眠呼吸中止症困擾，體重最重達343磅（約155.5公斤），常半夜驚醒喘不上氣，影響睡眠與生活品質。他過去多次嘗試運動與飲食調整卻常中斷失敗，醫師診斷他得依靠GLP-1減肥針或減重手術才瘦得下來。弗萊徹為了能活著看到2個女兒長大，決心採取嚴格自律方式，最終成功在13個月內甩掉140磅（約63.5公斤），靠的是一套以瑜伽為核心的健身計畫。

每日郵報Daily Mail報導，這套名為DDP瑜珈（DDP Yoga）由前職業摔角選手「達拉斯‧佩奇」（Diamond Dallas Page）開發的運動，結合傳統瑜伽動作、動態伸展、力量訓練與心肺代謝，適合不同體能與身體條件的人執行。弗萊徹過去曾因高強度訓練造成雙腳足底筋膜炎，但DDP Yoga不需劇烈跳動，他能投入訓練而不再加劇傷勢，減少挫折，更能持續執行。

DDP瑜珈的核心概念是「收縮肌肉提高心率」，在保持瑜伽姿勢的同時主動出力，可在原地快速提升熱量消耗。弗萊徹每天5點半起床、訓練1小時，一周即減去15磅（約6.8公斤）。他形容「半小時後就全身暴汗濕透」，在13個月配合嚴格飲食控制後，從343磅降到200磅（約90.7公斤），血壓改善、睡眠呼吸中止症大幅減輕，他甚至開始接受訓練，準備成為DDP瑜珈認證教練。

睡眠呼吸中止症可能引發高血壓、中風心臟病與因疲勞造成的意外，弗萊徹坦言過去身體缺氧、睡眠無法深入，既拖累精神，也讓生活能力下降，「連和孩子玩鬼抓人都跑不了五步」。如今症狀獲得改善，他表示重新找回生活自信，願意將經驗分享給更多受肥胖困擾的人。

美國研究人員近日分析超過240萬成年人的健康紀錄，指出重度打鼾與睡眠呼吸中止症患者可能具有肺癌風險提升因素，原因可能與夜間缺氧、吸菸或肥胖等生活習慣相關。專家提醒，夜間醒來未必代表失眠，但長期睡眠不足仍會增加肥胖、糖尿病與心臟疾病風險。

心臟病 中風 糖尿病 減重

