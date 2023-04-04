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菩薩因緣

〈六合飛翔〉岑逸飛

所謂「戀棧」，原指馬匹貪戀豆料，後來此詞比喻貪戀官祿名位。戀棧權位，是人之常情，一旦成為有權有勢，誰又願意輕易放低名利與權力？有權位者能適當時機全身而退，是罕有的智慧。

漢朝的張良、明朝的劉伯溫，他們在國家建國大業完成後，並不戀棧權位，不願做開國元勳，毅然引退山林，這都是懂得明哲保身，識時務的俊傑；由於懂得全身而退，得保善終。

戀棧權位是人類的「致命的自大」(The Fatal Conceit)，這是經濟學泰斗海耶克（Hayek）的最後遺作的書名。人在高位，雖說是「高處不勝寒」，但很難願意承認自己是力有不逮，總以為自己是不可或缺的救世主，而「致命的自大」就是道德缺失，反而拚命吹噓自己，內心儘管知道自己坐在那個高位只會令人民水深火熱，但硬是不肯下來，唯恐一下來便面子盡失，遺臭萬年，比下地獄更慘。

佛家講「捨」，但有權有位而不戀棧反肯捨掉是極其困難，若一旦捨掉而能救民於水火之中，那是菩薩心腸，一念之間，便是菩薩。佛家的慈悲境界以無緣大慈、同體大悲為最高。在眾多修行階位中，只有菩薩才能真正做到。龍樹菩薩於《大智度論》說：「菩薩能一切布施…於一切眾生平等心施，施不求報，又得施實相，是名具足滿。」

有所謂「放下屠刀，立地成佛」，這話也不好理解，因為不是人人放下屠刀，就可以成佛，成佛除了需要放下屠刀時的那種頓悟，還要配合放下屠刀時所產生的影響力。萬事都「因緣和合」，成佛或成菩薩都要講求客觀因緣。因此，每當社會處於動亂之中，身處高位若能一退下便可以扭轉大局，這是難得的契機，但誰人會有這樣的智慧？

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