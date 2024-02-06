我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

川普拒甩海理 向拜登下戰帖「現在、立刻、馬上辯論」

冬天不敢吃羊肉爐？加洋蔥、番茄能去羊騷味

健康醫療網／記者林怡亭報導
許多民眾多會選擇吃羊肉爐、薑母鴨、燒酒雞等方式食補。（本報資料照片）
許多民眾多會選擇吃羊肉爐、薑母鴨、燒酒雞等方式食補。（本報資料照片）

冬天來的時候最適合吃暖呼呼的羊肉爐了，但是羊騷味是許多人拒絕吃羊的原因，然而大家有所不知的是，羊肉只要好好處理過就不會有太嚴重的騷味。

台灣營養師黃品瑄表示，羊肉會有騷味是因為羊肉中含有特殊的「中鏈脂肪酸」，雖然多數反芻動物一樣都有中鏈脂肪酸，但羊肉中的含量較高，其中又以未閹割過的公羊含量最高，以至於出現人們口中的羊騷味。

而研究也發現羊隻如果經過閹割處理，搭配特定飼料跟飼養方式，就可以大大降低羊騷味。同時，羊肉也是一種低脂肪的肉品，羊肉相較於牛肉、豬肉在同部位的情況下，含有較低的脂肪量，很適合愛吃肉又怕胖的民眾食用。此外在烹煮羊肉湯時加入洋蔥、番茄等蔬果，不但可增加纖維的攝取，也能讓騷味降低，同時也是更均衡的一餐喔。

中國醫藥大學附設醫院江孟霖醫師指出， 雖然羊肉可能有些許的騷味，但其營養價值卻是不可忽視的。羊肉富含高質量的蛋白質、維生素B群、鐵、鋅和其他重要營養素。這些營養成分對於促進免疫系統、提供能量、促進紅血球生成等方面都具有重要作用。特別是鐵質的含量，對於預防缺鐵性貧血和提高身體的免疫力都有益處。但由於羊肉爐可能會含有些許酒精，所以有高膽固醇等心血管疾病患者要適量食用，也要避免同時服用止痛藥或是抗生素，以免傷及胃部。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網

三高 心血管疾病 免疫力

上一則

過年圍爐怎麼吃？網友最推這吃法 省心力但荷包要夠深

下一則

龍年年菜／桂圓糯米飯

延伸閱讀

「李李」吃顆毛豆都被剪 網為辛芷蕾叫屈：有什麼錯

「李李」吃顆毛豆都被剪 網為辛芷蕾叫屈：有什麼錯
單眼視力突模糊 57歲她以為用眼過度 就醫竟是「眼中風」

單眼視力突模糊 57歲她以為用眼過度 就醫竟是「眼中風」
辛芷蕾「繁花」中吃顆毛豆都挨剪 網為她叫屈：有什麼錯…

辛芷蕾「繁花」中吃顆毛豆都挨剪 網為她叫屈：有什麼錯…
SBL假球簽賭起訴15人 1人通緝 沒收不法所得

SBL假球簽賭起訴15人 1人通緝 沒收不法所得

熱門新聞

許多人煮泡麵時習慣另外加料增添風味。圖為泡麵示意圖。（unsplash）

泡麵「加1物」去油解膩 老饕讚：從小吃到大

2024-02-04 01:45
影片中的中國男子邊走路邊對鏡頭說：「這裡（馬來西亞）不僅餐館味道不好吃，就是方便麵（泡麵）味道也不好吃，你得從家裡帶適合口味的方便麵過來。」（取材自X@anthraxxx781影片）

馬來西亞食物難吃？中國客拍片抱怨 惹怒大馬網友

2024-02-02 14:04
（圖／NOW健康）

多吃這「10種食物」養出白皙美肌不費力

2024-02-02 02:00
日本拉麵店靠拼翻桌率生存，卻苦惱外國觀光客老是在店內慢慢享用。（取材自pexels/攝影師Quang Anh Ha Nguyen）

日本拉麵店爆發倒閉潮 嘆外國客「慢慢吃」反不利經營

2024-01-29 03:50
自製魚丸

自製魚丸

2024-01-30 06:00
（取材自NOW健康）

過年圍爐怎麼吃？網友最推這吃法 省心力但荷包要夠深

2024-02-05 00:45

超人氣

更多 >
中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失

中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失
英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明
泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻

泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻
英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照
24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎

24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎