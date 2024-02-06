冬天不敢吃羊肉爐？加洋蔥、番茄能去羊騷味

許多民眾多會選擇吃羊肉爐、薑母鴨、燒酒雞等方式食補。（本報資料照片）

冬天來的時候最適合吃暖呼呼的羊肉爐了，但是羊騷味是許多人拒絕吃羊的原因，然而大家有所不知的是，羊肉只要好好處理過就不會有太嚴重的騷味。

台灣營養師黃品瑄表示，羊肉會有騷味是因為羊肉中含有特殊的「中鏈脂肪酸」，雖然多數反芻動物一樣都有中鏈脂肪酸，但羊肉中的含量較高，其中又以未閹割過的公羊含量最高，以至於出現人們口中的羊騷味。

而研究也發現羊隻如果經過閹割處理，搭配特定飼料跟飼養方式，就可以大大降低羊騷味。同時，羊肉也是一種低脂肪的肉品，羊肉相較於牛肉、豬肉在同部位的情況下，含有較低的脂肪量，很適合愛吃肉又怕胖的民眾食用。此外在烹煮羊肉湯時加入洋蔥、番茄等蔬果，不但可增加纖維的攝取，也能讓騷味降低，同時也是更均衡的一餐喔。

中國醫藥大學附設醫院江孟霖醫師指出， 雖然羊肉可能有些許的騷味，但其營養價值卻是不可忽視的。羊肉富含高質量的蛋白質、維生素B群、鐵、鋅和其他重要營養素。這些營養成分對於促進免疫系統、提供能量、促進紅血球生成等方面都具有重要作用。特別是鐵質的含量，對於預防缺鐵性貧血和提高身體的免疫力 都有益處。但由於羊肉爐可能會含有些許酒精，所以有高膽固醇等心血管疾病 患者要適量食用，也要避免同時服用止痛藥或是抗生素，以免傷及胃部。

資料來源：健康醫療網

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