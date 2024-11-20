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不斷更新／川普2.0內閣人事名單一覽

世界新聞網／輯
過去總統提名內閣人事，都需要先經過聯邦調查局深入調查，但川普的第二任提名閣員人選，都未經FBI背景調查。由左至右為提名國防部長赫塞斯、國安部長諾姆、中情局長拉特克利夫。(美聯社)
過去總統提名內閣人事，都需要先經過聯邦調查局深入調查，但川普的第二任提名閣員人選，都未經FBI背景調查。由左至右為提名國防部長赫塞斯、國安部長諾姆、中情局長拉特克利夫。(美聯社)

美國總統當選人川普近日陸續公布內閣成員，包括億萬富翁馬斯克將出任政府效率部首長、威爾斯將成為白宮首位女性幕僚長、最年輕的白宮發言人李維特、強硬派移民官員霍曼將任「邊境沙皇」等備受矚目。

以下是綜合各家媒體報導的已發布內閣成員名單。

世界新聞網製表／川普新政府人事名單一覽

國務卿魯比歐（Marco Rubio）

魯比歐是古巴移民之子，父親曾擔任酒保，母親是幫傭，他將是美國史上第一位精通西班牙語的國務卿。從政初期，魯比歐便堅決反對哈瓦納的共產黨政府，也反對拉丁美洲其他國家的左派政府，包括委內瑞拉。

過去幾年，魯比歐成為反北京立場最鮮明的參議員之一。除了幫台灣發聲之外，魯比歐支持限縮中國企業在美運作，並推動法案譴責中國政府對香港人民、維吾爾族人民的對待。魯比歐與其他共和黨人士一樣大力支持以色列，對伊朗則採強硬立場。

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國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）

現年52歲的諾姆現任南達科他州州長，是忠實川普支持者，曾任南達科他眾議員，不過因為殘忍槍殺愛犬引發輿論。

她曾在著作「不走回頭路：政治錯誤的真相以及我們如何推動美國前進」（No Going Back: The Truth on What's Wrong with Politics and How We Move America Forward，暫譯），中自曝，曾親手殺死一隻14個月大「不受教」的小狗，還有一隻山羊，引發輿論。

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國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）

沃茲在陸軍特種部隊服役27年，期間參與阿富汗、中東及非洲的戰事而獲4枚銅星勳章，以上校軍階退役，川普說他是「全國公認的國家安全領袖、暢銷書作家，也是因應中國、俄羅斯、伊朗及全球恐怖主義威脅的專家」。

50歲的沃茲與挺台眾院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）及眾議員金映玉（Young Kim）等同為跨黨派外國軍事銷售（FMS）「老虎小組」（TIGER Task Force）成員。

他也曾是佛羅里達州聯邦眾議員，在移民與中國議題上立場強硬，是眾院協調對中政策「中國工作小組」成員。

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中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）

拉特克利夫2015年至2020年擔任德州第四國會選區聯邦眾議員，2020年至2021年在川普第一任政府擔任國家情報總監。眾議員任內，拉特克利夫批評國會對川普展開調查，民主黨第一次對川普發動彈劾時，拉特克利夫擔任川普彈劾因應小組成員。

現年59歲的拉特克利夫曾任德州聯邦眾議員。他於2020年至2021年間擔任國家情報總監（DNI），擔任DNI時曾表示中國構成「當今對美國的最大威脅，也是自第二次世界大戰以來對全世界民主與自由的最大威脅」。

拉特克利夫曾經揭穿指稱川普2016年競選期間勾結俄羅斯的謊言，其實是民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓競選團隊的假新聞操作，還抓到聯邦調查局(FBI)利用「外國情報偵察法」(Foreign Intelligence Surveillance Act，FISA)打壓民權

準中情局長拉特克利夫 曾揭穿2016「通俄門」謊言

國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）

現年44歲的赫塞斯畢業於名校普林斯頓與哈佛大學，曾於伊拉克及阿富汗服役，在福斯新聞（Fox News）擔任主持人已有8年。

赫塞斯長期投入美國退役軍人關注組織，支持川普的美國優先政策；川普在第一任期間曾有意提名他擔任退伍軍人事務部長。

赫塞斯曾批評國防部軟弱無力、「覺醒派」(woke)，而他想開除參謀首長聯席會議主席，另痛批軍方高層未能捍衛美軍戰力；他懷疑北約組織(NATO)，另在新書中大罵左派、進步派是「國內敵人」。

獲提名防長 赫塞斯新書痛批進步派 挺開除參聯會主席布朗

環境保護署署長李修頓（Lee Zeldin）

現年44歲的李修頓曾任紐約州州議會的參議員，他自2015年進入聯邦眾議院，直到2022年參選紐約州州長，敗給民主黨的侯可（Kathy Hochul）。李修頓受訪說，上任首要任務是解除迫使企業外移的管制措施。

「政府效率部」（DOGE）領導人馬斯克（Elon Musk）、拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）

現年53歲的馬斯克是電動車大廠特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）執行長、社群媒體X董事長，在此次選戰中強力為川普站台，也利用自家社群媒體X大力為川普助選。

印度裔企業家拉馬斯瓦米是美國億萬富翁、前生技公司高層，現年39歲的他先前角逐共和黨總統候選人提名失利，宣布退選並轉而支持川普。

馬斯克、拉馬斯瓦米共掌「政府效率部」砍預算不手軟

司法部長蓋茨（Matt Gaetz）

出身佛羅里達州的蓋茨自2017年來一直擔任美國國會議員，是川普最具爭議的內閣人選之一。42歲的強硬保守派人士蓋茨是典型共和黨年輕川普支持者，以極右派煽動者的姿態打響政治名號。

司法部多年來一直對蓋茨涉及性販運和妨礙司法的指控進行調查，他否認有任何不當行為，檢方去年告知他「將不會面臨刑事指控」，但他目前仍是眾院道德委員會調查的對象。

國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）

43歲的加巴德曾是民主黨籍夏威夷州眾議員，且是退伍軍人，2005年曾派駐伊拉克，參與過伊拉克戰爭，目前仍是陸軍預備役中校，卻多次批評美國的外交與國際干預政策，是美國第一位入主國會的印度教徒，也是首位生於美屬薩摩亞的國會議員。

她曾角逐2020年美國總統選舉民主黨初選，在2022年10月宣布退黨，之後於2024年加入共和黨，今年8月表態支持川普參選總統。

加巴德反對美國援助烏克蘭，並稱自己是反恐鷹派。

內政部長柏根（Doug Burgum）

北達科他州州長柏根不但出任內政部長，還將身兼協調聯邦政府機關能源政策的能源委員會(National Energy Council)主席。柏根也將是白宮安全會議(White House Security Council)成員，因為能源在外交政策扮演重要角色。

路透社報導，現年68歲的富人柏根曾是軟體公司主管，先前將自己描繪成傳統、有商業頭腦的保守派。他曾與川普競爭共和黨總統候選人提名，後來退出並成為川普的忠實支持者。

北達州長柏根獲提名內政部長後 將兼任「能源沙皇」

衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）

現年70歲的前民主黨人小羅勃甘迺迪曾以獨立身分參選總統，但在8月宣布退選，轉而支持78歲的川普。

小羅勃甘迺迪自2000年代中期以來，在全球反疫苗運動中崛起成為領導者角色，他的主張包括稱COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗是「有史以來最致命疫苗」。

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