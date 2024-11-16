北達州長柏根獲提名內政部長後 將兼任「能源沙皇」

川普再設能源沙皇一職，由提名內政部長的柏根兼任，該職務權力極大，未來所有能源政策的訂定，都將由他主管。（美聯社）

總統當選人川普 15日說，北達科他州州長柏根(Doug Burgum)不但出任內政部長，還將身兼協調聯邦政府機關能源政策的能源委員會(National Energy Council)主席。能源委員會主席的任務包括落實川普擴大石化油料產量的競選政見，並為環保規定鬆綁。川普表示，柏根也將是白宮 安全會議(White House Security Council)成員，因為能源在外交政策扮演重要角色。

川普在聲明中說，柏根將擔任「新成立且非常重要」的能源委員會主席，委員會包含與所有美國能源有關的核准、製造、生產、配送、法規、運輸等項目的所有部會與單位。

川普說，委員會將掌理通往「美國能源稱霸」(U.S. Energy Dominance)的道路，取消繁文縟節、促進所有經濟項目的私人投資，把重心放在創新，而不是存在已久卻完全沒必要的規定。

紐約時報報導，接近川普政權交接小組的消息人士說，成立能源委員會主席職務的靈感，來自於民主黨在前總統歐巴馬與拜登 總統任內成立「氣候沙皇」(climate czars)。消息人士說，川普新任政府的「能源沙皇」(energy czar)雖有類似權限，但對於法令規章則持反對態度。

現任白宮「氣候沙皇」波德斯塔(John Podesta)則說，如果柏根真的想要確保電價穩定，就應該保留拜登政府旨在對抗氣候變遷的2022年「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act，IRA)。

主播赫塞斯獲提名國防部長 曾被控性攻擊婦女

被川普提名擔任國防部長的福斯主持人赫塞斯（右）傳出曾發生性擾騷。（美聯社）

此外，陸軍國民兵出身的新聞主播赫塞斯(Pete Hegseth)獲川普提名為國防部長，但傳出2017年共和黨大會後在加州蒙特利(Monterey)飯店性攻擊一名婦女而遭警方調查，但後來未被起訴。華盛頓郵報報導，消息人士說，川普團隊對於赫塞斯性攻擊指控感到錯愕，後悔沒有進行詳細背景調查，但川普的發言人稱，他仍支持赫塞斯。

美聯社報導，赫塞斯手臂刺青與白人至上主義團體有關，曾被國民兵同袍認為構成「內部威脅」。