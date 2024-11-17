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川普提名石油業CEO任能源部長 為氣候變遷懷疑論者

編譯徐薏茹／綜合報導
總統當選人川普16日宣布提名石油與天然氣產業高層萊特(中)擔任能源部長，他堅定支持使用化石燃料，是川普競選的金主之一。(路透)
總統當選人川普16日宣布提名石油與天然氣產業高層萊特(中)擔任能源部長，他堅定支持使用化石燃料，是川普競選的金主之一。(路透)

總統當選人川普16日宣布提名丹佛「自由能源」(Liberty Energy)公司執行長萊特(Chris Wright)出任其新政府的能源部長，萊特堅定支持使用化石燃料，提倡石油和天然氣開發，包括水力壓裂法，是川普尋求讓美國在全球能源市場具備主宰力的重要支柱。此外，據路透報導，八名消息人士透露，川普的團隊正考慮運輸部部長人選，包括前優步(Uber)高管邁克爾(Emil Michael)及三名現任或前共和黨國會議員都是可能人選。

川普16日的聲明還指出，萊特將加入新成立的全國能源委員會(National Energy Council)，該委員會將由北達科他州州長柏根(Doug Burgum)擔任主席，柏根已被川普任命為內政部長。

先前的聲明說明，柏根將負責監督橫跨所有涉及能源許可、生產、發電、分配、監管、運輸之主管機構的專家小組，被稱為「能源沙皇」。

萊特一直是業界反對對抗氣候變遷行動最強烈的發聲者之一，他可能有助於推動化石燃料，包括迅速結束拜登政府暫停批准天然氣出口的舉措，並設法提高發電量。美國電力需求在數十年來首度攀升。

萊特也可能和川普一樣，反對全球合作共同對抗氣候變遷。他曾稱氣候變遷倡議人士是危言聳聽，並將民主黨應對全球暖化的努力比作蘇聯式共產主義。

他去年在社群媒體領英(LinkedIn)一支影片中說：「氣候危機不存在，我們也沒有正在經歷能源轉型。」

任命萊特作為能源部長的考量也獲得重要保守派人士的支持，包括石油大亨哈姆(Harold Hamm)。

哈姆是奧克拉荷馬頁岩油公司「大陸資源」(Continental Resources)的執行總裁，是川普的長期支持者和顧問，對於川普第一個任期期間的能源議題有重要影響。

能源部負責推動美國的能源、環境及核能安全，管理維護美國的核武器，監督17個全國研究實驗室，並負責批准天然氣出口，也確保國家核武器設施的環境清潔。能源部還負責推動科學與技術研究。

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