「反疫苗大將」小甘迺迪獲川普提名衛生部長

川普(右)14日宣布提名小甘迺迪(左)出任衛生部長。小甘迺迪在總統大選中轉向支持川普。（美聯社）

總統當選人川普 14日宣布，將提名反疫苗 倡議人士小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)出任衛生部長。小甘迺迪退出民主黨後以無黨籍候選人獨立角逐2024年總統選舉，但後來退選並改為川普背書。

川普14日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「對於公共健康，美國民眾被食品廠與藥廠的欺騙、誤導及不實訊息壓迫太久了。」川普表示，小甘迺迪將終止慢性疾病的流行，「讓美國再次偉大與健康」(Make America Great and Healthy Again)。

美聯社報導，小甘迺迪對於公共衛生的觀點曾被衛生官員直指危險。小甘迺迪是全球最知名的反疫苗倡議人士之一，長期主張的某些說詞已遭破解，例如施打疫苗導致自閉症或其他健康問題。

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小甘迺迪掌理的衛生部規模龐大，主管事務包括藥品、疫苗、食品安全、醫學研究，以及兩大社會安全網計畫「聯邦醫療保險 計畫」(Medicare，俗稱紅藍卡)和「醫療補助計畫」(Medicaid，俗稱白卡)。

川普14日也宣布，將提名前任喬治亞州聯邦眾議員柯林斯(Doug Collins)出任退伍軍人事務部部長。川普表示，柯林斯將是現任與退役美軍官兵的「最棒代言人」。

律師出身的柯林斯，2013年至2021年擔任國會議員，川普第一任內面對民主黨發動彈劾時，柯林斯是為川普辯護最力的共和黨眾議員之一。2020年，柯林斯參選喬州聯邦參議員失敗。

58歲的柯林斯目前擔任空軍預備役司令部(Air Force Reserve Command，AFRC)軍隊牧師。柯林斯1990年代中期擔任美國空軍牧師兩年，2002年加入空軍預備役司令部，2008年隨喬州馬瑞塔(Marietta)杜賓斯空軍預備基地(Dobbins Air Reserve Base)第94空軍大隊(94th Air Wing)派駐伊拉克。

川普14日晚還宣布提名北達科他州州長柏根(Doug Burgum)為內政部長。

在紐約「封口費」案以及另外兩件聯邦犯罪起訴案擔任川普辯護律師的白朗奇(Todd Blanche)，14日獲川普點名將出任司法部副部長。白朗奇在「封口費」案開庭時曾與前川普私人律師柯恩(Michael Cohn)激辯。

司法部副部長任務包括協助規畫並落實政策、督導包括聯邦調查局(FBI)在內等單位。