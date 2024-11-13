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川普新內閣／南達科州長諾姆接掌國土安全部 支持強硬移民政策

編譯陳韻涵／綜合報導
總統當選人川普宣布現任南達科他州州長諾姆，出任國土安全部長。(美聯社)
總統當選人川普宣布現任南達科他州州長諾姆，出任國土安全部長。(美聯社)

消息人士透露，總統當選人川普相中南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)擔任國土安全部(DHS)部長，這讓川普新內閣再添一名女性閣員。諾姆堅定支持川普，卻因手刃愛犬惹議。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，國土安全部長將監督許多重要的聯邦機構，包括移民及海關執法局(ICE)、海關與邊境保護局(CBP)、急難管理局(FEMA)、特勤局、運輸安全局(TSA)和海岸防衛隊。

52歲的諾姆缺乏國土安全相關經驗，但她表態支持川普的強硬移民政策，並積極為共和黨州長打擊無證移民辯護。

今年1月，諾姆演講時稱美墨邊境遭「入侵」，並稱南達科他州政府考慮派員支援德州並提供鐵絲網，協助德州阻止南部邊境的非法移民

此外，諾姆批評拜登總統的邊境政策，支持川普指暴力犯罪分子入境的論點。

諾姆6月接受NBC節目「會見新聞界」(Meet the Press)訪問時表示，「他(拜登)無視聯邦法律，允許極危險的對象入境，這周就有四人遭非法移民攻擊、性侵或謀殺，這種情況不能繼續。」

諾姆避答川普可能計畫赦免國會暴亂被定罪者，僅表示這是總統特權。她說：「我相信當川普回到白宮並掌管這個國家時，我們將有難得的機會展現美國人民將更安全，街道上將恢復法治；你看我國最暴力的地區，通常是民主黨治理的城市，以及那些開放邊界的庇護城市。」

諾姆曾入選川普副手名單，但因出書自曝親手殺死一隻「不受教」的14個月小狗和一隻山羊，引發輿論譁然而出局。

華爾街日報分析，諾姆將與「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)和副幕僚長米勒(Stephen Miller)共同執行川普打擊非法移民的競選承諾，推動美史上最大規模的驅逐行動。

另據紐約郵報引述消息人士說法報導，擔任川普過渡團隊顧問的前民主黨總統參選人加巴德(Tulsi Gabbard)曾爭取出任國防部長，後來改為爭取中央情報局(CIA)局長的職位，但也未能出線，因為川普選中前國家情報總監拉特克利夫（John Ratcliff）。

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