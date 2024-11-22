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川普新司法部長人選邦迪 曾擔任卡達的華府說客

中央社／華盛頓21日專電
總統當選人川普21日提名前佛州檢察長邦迪為司法部長人選。(美聯社)
總統當選人川普21日提名前佛州檢察長邦迪為司法部長人選。(美聯社)

總統當選人川普21日提名新司法部長人選，是他踏入政壇前就力挺的前佛州檢察長邦迪。媒體揭露，川普第一任內，邦迪曾經任職華府公關公司，高薪幫卡達政府對美遊說。

邦迪（Pam Bondi）是華府、佛州等地知名政治公關巴拉德合夥公司（Ballard Partners）的合夥人。她在2011至2019年擔任佛州的州檢察長，卸任後也曾在巴拉德從事遊說，客戶包括卡達駐美國大使館、科威特的投資公司等。

邦迪在遊說公司沒幾個月，即被川普（Donald Trump）挖角到白宮，協助他處理遭彈劾案。川普因以暫緩提供烏克蘭軍援，企圖施壓烏克蘭政府對拜登（Joe Biden）的兒子杭特（Hunter Biden）展開調查，而首度被聯邦眾議院彈劾。拜登當時被川普視為他在2020年競選連任的對手。

美聯社等媒體報導川普任用邦迪，均提到她幫卡達遊說的經歷。她依美國「外國代理人登記法」（Foreign Agents Registration Act）登記為兼職替卡達遊說，月薪11.5萬美元。她當時也幫科威特一家投資公司遊說。

邦迪2010年當選佛州檢察長時，成為第一位擔任這個職務的女性，2014年連任成功。在這之前，她在佛州擔任18年的檢察官。

邦迪擔任州檢察長任內，佛州與其他26個共和黨執政的州，質疑前總統歐巴馬（Barack Obama）任內通過俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」（Affordable Care Act）的合憲性，向最高法院提起訴訟，最高法院裁定法案有效。她因此案受全國矚目。

在川普從政前 兩人就有淵源

邦迪是川普長期的支持者，兩人的關係可追溯到川普踏入政壇前。邦迪在2013年準備競選連任時，川普透過川普基金會，捐款2萬5000美元給支持邦迪的組織，約一個月後，邦迪宣布，佛州不會加入其他州對「川普大學」（Trump University）遭學生控告涉及詐欺的集體訴訟案。因時機巧合，而引起非議。

「川普大學」是川普在2004年成立的教育機構，成立後因學生認為實際課程與廣告宣傳有落差，指控涉嫌詐欺，要求退學費，該機構於2010年停止營運。川普2016年當選總統後，同意支付2500萬美元與學生和解。

川普2016年參加共和黨總統初選，邦迪就積極幫他助選，反而沒有支持和她同鄉的魯比歐（Marco Rubio），成為川普的長期盟友。福斯新聞（Fox News）報導，川普第一任內司法部長出缺時，也曾經考慮過邦迪。

邦迪對川普遭指控的多項官司，都嚴詞批評。對於就川普意圖推翻2020年選舉結果、不當處理機密文件兩案起訴川普的司法部檢察官史密斯（Jack Smith），邦迪曾說他是很「可怕」的人，起訴川普只是為自己留名。

邦迪自州檢察長卸任後，也曾經擔任福斯新聞（Fox News）時事節目的共同主持人。川普任命的內閣成員中，已有至少兩名與福斯新聞有淵源，例如任命為國防部長的赫格塞斯（Pete Hegseth）、及運輸部長達菲（Sean Duffy）。

川普原提名蓋茨（Matt Gaetz）為司法部長。他獲得提名後辭去聯邦眾議員，因身陷與未成年少女發生性關係、買春、毒品等爭議，21日婉拒提名。

川普 佛州 司法部

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