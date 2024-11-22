不斷更新／邊境沙皇、冰女、最年輕發言人...川普2.0白宮、國會名單一次看

川普勝選功臣之一威爾斯（Susie Wiles），成為美國史上首位女性白宮幕僚長。 （美聯社）

美國總統當選人川普近日陸續公布白宮 、國會成員，包括最年輕的白宮發言人李維特、首位白宮女性幕僚長威爾斯、強硬派移民官員霍曼將任「邊境 沙皇」等備受矚目。

以下是綜合各家媒體報導的已發布白宮以及國會等人事名單。

世界新聞網製表／川普2.0白宮名單一覽

邊境政策主管霍曼（Tom Homan）

霍曼在川普第一任執政期間曾擔任移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)局長的霍曼受訪時表示，期盼這一刻到來已經等了兩年多。

霍曼曾任邊境巡邏隊(Border Patrol)幹員與移民和海關執法局主管累計近40年職業生涯，處理事務都與邊境安全有關。

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幕僚長威爾斯（Susie Wiles）

威爾斯是川普口中的「冰女」（ice maiden）長期隱身螢光幕後，她替川普、德桑提斯打贏過選戰，從政經歷甚至可追溯至雷根時期。

現年67歲的威爾斯是佛州政界的資深人士，從1970年代在紐約州眾議員肯普（Jack Kemp）的華府辦公室開啟了職業生涯，此後又以排程員身分加入已故共和黨前總統雷根的競選團隊，曾為佛州傑克遜維爾市（Jacksonville）的兩位市長提供諮詢，2010年時，幫助當時幾乎沒有從政經驗，且被佛州共和黨人視為是「局外人」的商人斯科特（Rick Scott）當選為佛州州長，從此聲名大噪。

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白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）

李維特在川普第一個總統任期內擔任助理發言人，在選戰期間擔任川普的全國發言人。

她還曾擔任聯邦眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）的聯絡主任，而川普也已提名史蒂芬尼克為美國駐聯合國大使。

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