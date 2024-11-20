驅逐無證客 未來「邊境沙皇」霍曼：上台首日手段 震撼威懾

將在新政府掌理驅逐百萬無證移民事務的「邊境沙皇」霍曼說，上台首日便有雷厲風行手段。(圖／ICE提供)

總統當選人川普 公布將在新政府掌理驅逐百萬無證移民 事務的「邊境 沙皇」(Border czar)霍曼(Tom Homan)，上周接受川普長子小唐納．川普(Donald Trump Jr.)播客節目專訪時說，上台首日便有雷厲風行手段，將會做到「震撼與威懾」(shock and awe)。

美國廣播公司(ABC)報導，小唐納．川普在節目中詢問霍曼，社會大眾將在川普新政府就任第一天看到哪些邊境及移民相關政策。

霍曼面帶笑容，重覆兩次回答：「震撼與威懾。」

川普第一任執政期間曾擔任移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)局長的霍曼受訪時表示，期盼這一刻到來已經等了兩年多。

報導指出，霍曼去年在一場活動的公開談話裡，回憶2022年在拉斯維加斯晚宴上，獲得當時尚未宣布再度參選的川普告知已有重返白宮的選舉打算。

霍曼說，川普詢問是否願意幫忙輔選。霍曼表示，給川普的回答是「現況讓我非常火大，願意回來免費效勞」。

接下來兩年裡，霍曼利用社群媒體曝光機會、公共論壇以及自辦非營利慈善團體等不同平台，大力提倡恢復川普任內嚴格邊境措施及移民政策。霍曼在論述裡經常附帶個人故事、政府統計以及對暴力罪犯、恐怖分子、非法入境者提出警告的強硬言詞。

霍曼指出，拜登政府目前的移民政策是「國家級的自我毀滅」，拜登總統形同「叛國」。霍曼同時預告「未來將有動作」。反對人士則批評霍曼的觀點「殘酷」、「冷血」。

霍曼在播客節目中說，對於邊境政策有著非常深刻的體會，因為擔任邊境巡邏隊(Border Patrol)幹員與移民和海關執法局主管累計近40年職業生涯，處理事務都與邊境安全有關。

對於即將出任新職，霍曼表示「非常興奮」，已經做好準備要落實各項計畫。

他說，大規模遣返無證移民需要動用更多員警，大量增加拘留中心床位的安排則需要國會配合。

移民和海關執法局目前經費只夠不到5萬個床位的安置，因此長年仰賴私人經營的拘留設施做為無證移民安置地點。美國廣播公司報導，暫時安置無證移民是數百萬元的政府發包業務，川普上台後隨著加強查緝無證移民，生意規模可望擴大。

霍曼說，某些無證移民可能被移民和海關執法局拘留數周之久。他說：「很多人不明白的是，我們不能直接把人送上飛機。」