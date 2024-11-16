我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜舊愛也是紅三代 父薄熙來仍關在秦城監獄

澤倫斯基：川普上台 烏俄戰爭將提早結束

川普稱她「聰明、強悍」 獲提名白宮發言人年僅27歲

中央社華盛頓15日綜合外電報導
李維特2022年在家鄉新罕布夏州角逐聯邦眾議員。美聯社
李維特2022年在家鄉新罕布夏州角逐聯邦眾議員。美聯社

美國總統當選人川普今天宣布，競選團隊發言人李維特（Karoline Leavitt）將擔任新政府的白宮發言人，27歲的她將成為歷來接掌這個重要職位最年輕的人士之一。

法新社報導，川普透過聲明表示，李維特「聰明、強悍，且已證明是個非常有效率的溝通好手。我有絕對的信心，她在講台上將有出色的表現，協助傳遞訊息給美國人民」。

白宮發言人將代表白宮發言並回答媒體提問。

李維特在選戰期間擔任川普的全國發言人，她在網路今天發布的福斯新聞（Fox News）podcast節目中表示，她今年7月誕下第一個孩子。

李維特在川普第一個總統任期內擔任助理發言人，2022年在家鄉新罕布夏州角逐聯邦眾議員失利。

她還曾擔任聯邦眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）的聯絡主任。川普已提名史蒂芬尼克為美國駐聯合國大使。

李維特在福斯新聞podcast節目中說：「我並非生長在一個政治世家，我和大多數美國人一樣，在我家鄉新罕布夏州一個中產階級做生意的家庭長大…我在就讀（新罕布夏州）曼徹斯特的聖安塞姆學院（Saint Anselm College）期間才開始投身政治。」

紐約時報指出，川普第一任時共換過4位白宮發言人，如今李維特必須兼顧川普的期待與白宮記者團的要求。

這次大選期間，李維特也與老闆川普一樣，頻頻在電視網與保守派媒體上流露對主流媒體的鄙視。競選團隊人員透露，川普滿意李維特的表現，認為她是個值得信賴、能在電視上為他辯護的發聲筒。

大選熱門話題

川普 白宮 新罕布夏州

上一則

美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕

下一則

川普多位內閣人選具爭議性 考驗參院共和黨人忠誠度

延伸閱讀

澤倫斯基：川普上台 烏俄戰爭將提早結束

澤倫斯基：川普上台 烏俄戰爭將提早結束
美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕

美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕
人口販喊話無證客：川普上台前快入境美國

人口販喊話無證客：川普上台前快入境美國
川普想向台灣收保護費 台民調51%民眾不埋單

川普想向台灣收保護費 台民調51%民眾不埋單

熱門新聞

在總統當選人川普9日晚間於真實社群平台發聲明表示不會邀請前國務卿龐培歐入閣後，龐培歐10日首次對此發文回應。(擷自X@Mike Pompeo)

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

2024-11-10 15:43
民主黨全國委員會(DNC)的全國財政委員會成員李林笛(Lindy Li)9日批評賀錦麗的競選活動是「耗費10億元的災難」。(截圖自Fox News電視畫面)

賀錦麗敗選 DNC成員批「災難」：籌10億還能負債2000萬

2024-11-10 11:51
國會選舉開票在美東時間5日晚上6時開始，請關注世界新聞網為您帶來的第一手開票資訊。(歐新社)

美聯社終於宣布共和黨眾院過半 藍209 Vs. 紅218

2024-11-13 15:30
總統當選人川普(右)13日上午與共和黨國會眾議員見面時開億萬富豪馬斯克(左)的玩笑說，馬斯克「一直不想回家，我又沒辦法把他甩開」。圖為兩人10月5日在賓州的造勢行程中。(美聯社)

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

2024-11-13 19:43
川普傳出已邀共和黨眾議員紐約州眾議員斯特凡尼克擔任美國駐聯合國大使。（美聯社）

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

2024-11-11 10:00
(取自YouTube)

川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同

2024-11-13 11:33

超人氣

更多 >
薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」
薄瓜瓜未婚妻外型俏麗 前同事：她英文比中文好

薄瓜瓜未婚妻外型俏麗 前同事：她英文比中文好
房市榮景不再？專家：德州奧斯汀已成「重災區」

房市榮景不再？專家：德州奧斯汀已成「重災區」
怒摔+扇耳光 華人月嫂虐嬰 曝光後連夜逃中國

怒摔+扇耳光 華人月嫂虐嬰 曝光後連夜逃中國
白色蛋黃安全嗎？ 專家破解吃蛋四迷思

白色蛋黃安全嗎？ 專家破解吃蛋四迷思