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川普曾譏「小小魯比歐」如今延攬他當國務卿

記者顏伶如／綜合報導
八年前川普(左)還調侃他是「小小魯比歐」，沒想到如今特別重用。（路透）
八年前川普(左)還調侃他是「小小魯比歐」，沒想到如今特別重用。（路透）

共和黨佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)獲總統當選人川普選為內定國務卿，兩人第一次交手卻是學童般的彼此互嗆，媒體分析，川普昔日譏諷「小小魯比歐」(Little Marco)如今則延攬入閣，凸顯川普上台後將對中國擴大施壓，川普第二任期將推出傾向傳統、鷹派路線的外交政策。

魯比歐是古巴移民之子，父親曾擔任酒保，母親是幫傭，他將是美國史上第一位精通西班牙語的國務卿。從政初期，魯比歐便堅決反對哈瓦納的共產黨政府，也反對拉丁美洲其他國家的左派政府，包括委內瑞拉。

過去幾年，魯比歐成為反北京立場最鮮明的參議員之一。除了幫台灣發聲之外，魯比歐支持限縮中國企業在美運作，並推動法案譴責中國政府對香港人民、維吾爾族人民的對待。魯比歐與其他共和黨人士一樣大力支持以色列，對伊朗則採強硬立場。

53歲的魯比歐曾被視為有機會爭取少數族裔選民、郊區搖擺選民支持的共和黨中間派明日之星。民主黨前總統歐巴馬2012年贏得連任後，當時還是第一屆參議員的魯比歐曾經嘗試尋求兩黨合作共同改革移民制度，為無證移民尋找較符合人道考量的身分合法管道。

不過，川普再次贏得總統大選，競選政見卻有著截然不同基調，喊出上台後將大規模遣返無證移民。2016年，魯比歐參加共和黨總統初選但敗給川普。初選期間，魯比歐在維吉尼亞州造勢活動上問觀眾有沒有看過川普的手，並說「大家都聽說過手小的男人是怎樣的吧」，川普則以「小小魯比歐」回擊。

川普勝選後，魯比歐接受EWTN電視頻道訪問時說，同意川普說美國負債超出資產、應該鎖定對手中國的看法。

魯比歐在參院推動為台灣提供武器的提案，要求直接把美國彈藥與先進軍事科技提供給台灣，以達到嚇阻中國的效果，不是只有軍售而已。

川普今夏接受媒體訪問時說台灣應繳「保護費」給美國，魯比歐後來表示，川普第二任期仍將持續支持台灣。

川普第二任國安團隊
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