川普新內閣／準中情局長拉特克利夫 曾揭穿2016「通俄門」謊言

總統當選人川普12日宣布前國家情報總監拉特克利夫出任中央情報局(CIA)局長。(美聯社)

美國總統當選人川普 12日發表聲明，前國家情報總監(Director of National Intelligence，DNI)拉特克利夫(John Ratcliffe)將出任中央情報局(CIA)局長。

聲明指出，拉特克利夫曾經揭穿指稱川普2016年競選期間勾結俄羅斯的謊言，其實是民主黨 候選人喜萊莉‧柯林頓競選團隊的假新聞操作，還抓到聯邦調查局(FBI)利用「外國情報偵察法」(Foreign Intelligence Surveillance Act，FISA)打壓民權，「拉特克利夫始終都是一名戰士，為了美國大眾追求真相與正直」。

聲明寫道：「51名情報官員為杭特‧拜登(Hunter Biden)筆電說謊的時候，只有一個人把真相告訴美國民眾，就是拉特克利夫。」

2020年，川普為拉特克利夫頒發象徵情報與國家安全事務最高榮譽的「國家安全獎章」(National Security Medal)。

拉特克利夫2015年至2020年擔任德州第四國會選區聯邦眾議員 ，2020年至2021年在川普第一任政府擔任國家情報總監。眾議員任內，拉特克利夫批評國會對川普展開調查，民主黨第一次對川普發動彈劾時，拉特克利夫擔任川普彈劾因應小組成員。

「國會山莊報」(The Hill)報導，拉特克利夫出任國家情報總監的過程頗為曲折。川普提出拉特克利夫的人事案後，外界質疑拉特克利夫缺乏情報領域的背景或歷練，無法勝任協調所有美國情報機關的重要職務。拉特克利夫當時也遭到輿論質疑，過去擔任德州東區聯邦檢察官期間對於恐怖主義案件的處理有自我吹捧之嫌。

拉特克利夫提名案在2019年被川普撤回，但相隔幾個月後重新提出，引起民主黨人士強烈反彈。參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)當時形容拉特克利夫「行事帶有高度政黨偏見」，當時眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)則說拉特克利夫「擁抱陰謀論的程度讓人無法接受」。國家情報總監人事案後來在參院以49票對44票過關。