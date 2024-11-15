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「他相信中與美為敵」魯比歐接國務卿 美中科技戰料將擴大

編譯廖振堯／綜合報導
對中國立場強硬的參議員魯比歐獲總統當選人川普提名出任國務卿，標誌著美中之間的摩擦將加劇。(路透)
對中國立場強硬的參議員魯比歐獲總統當選人川普提名出任國務卿，標誌著美中之間的摩擦將加劇。(路透)

川普13日提名著名的「反中鷹派」參議員魯比歐(Marco Rubio)擔任國務卿，表明川普希望顛覆拜登政府「有管控的競爭」(managing competition)政策，也顯露出美中科技冷戰逐漸擴大的態勢。

路透報導，魯比歐幾乎肯定會獲得參院確認，他本就是參院外交關係委員會、情報委員會的高階成員。前美國外交官方大為(David Firestein)表示，「魯比歐內心相信中國是美國的敵人」，因此所作所為都將以此為出發點。

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魯比歐一直主張對中國官員實施簽證制裁，也關注中國的人權問題，曾發起「維吾爾族強迫勞動法案」、2019年「香港人權與民主法案」等立法，還有一項擬議法案，允許國務卿取消香港駐美國經濟貿易辦事處，因為「香港自治權幾乎完全被北京侵蝕，意味著已不值得享有單獨特權」。魯比歐也非常挺台，呼籲與台灣達成自貿協議、官員之間密切往來。產業方面，魯比歐帶頭將中國電池大廠寧德時代列入黑名單、取消對美企在華投資的資本利得稅稅率、收緊美國對中技術出口。

前官員表示，川普政府預計將擴大並深化措施來阻礙中國技術發展，且談判時不會像拜登政府那麼有耐心，甚至不惜以破壞局面為代價。川普第一任期擔任商務部工業分析助理部長的尼卡塔(Nazak Nikakhtar)說，拜登政府仍然將中國視為可以談判的實體，但川普知道自己想要什麼結果，而他不願意妥協。

最新焦點將是人工智慧(AI)技術以及背後的先進晶片，美中官員都認為這場科技競賽很可能決定誰能坐穩新世代的世界領導者。尼卡塔預測，川普政府將推出新規則，進一步限制美國向中國出口先進技術，涵蓋量子運算、機器人、生物科技等其他新興技術；也可能重新審視早期的規則，去除中國鑽漏洞的可能性。川普也希望重振美國高科技製造業，但將傾向利用關稅而非補貼來達成。

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