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福斯：川普將任命烏克蘭和平特使 傳信譽高、資深

獲提名防長 赫塞斯新書痛批進步派 挺開除參聯會主席布朗

編譯潘勛／綜合報導
媒體報導稱參謀長聯席會議主席布朗是總統當選人川普整理軍方的目標之一。(路透)
媒體報導稱參謀長聯席會議主席布朗是總統當選人川普整理軍方的目標之一。(路透)

總統當選人川普挑選福斯新聞網(Fox News)主播赫塞斯(Pete Hegseth)出任下屆政府國防部長；赫塞斯曾批評國防部軟弱無力、「覺醒派」(woke)，而他想開除參謀首長聯席會議主席，另痛批軍方高層未能捍衛美軍戰力；他懷疑北約組織(NATO)，另在新書中大罵左派、進步派是「國內敵人」。

華盛頓郵報13日報導，赫塞斯獲得任命，意味美軍內部就社會及人事命題的爭執山雨欲來。上周赫塞斯接受播客節目「蕭恩萊恩秀」(The Shawn Ryan Show)專訪時表示，首先得開除參聯會議主席布朗(Charles Q. Brown Jr.)，任何將軍只要參與多元化、平權及包容(DEI)等覺醒派施政者，就必須走人。此說對五角大廈高層看似惡兆。

路透(Reuters)報導，赫塞斯是退伍軍人，曾對國防部高層採納覺醒派政策感到輕蔑，另質疑布朗獲任參聯會議主席，靠的是他非裔膚色；此外，赫塞斯也反對女性參與戰鬥角色。

赫塞斯幾乎沒有管理部隊方面的經驗，接下來要管理130萬現役軍人、近100萬為軍方工作的文職人員。

赫塞斯獲川普提拔為國防部長，可能是川普用人最叫人吃驚的一招；也代表川普之子小唐諾的一大勝利，小唐諾一直遊說乃父要吸收更多非正統派的人選，例如副總統當選人范斯、生技創業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)，抗拒共和黨建制派的意願；建制派想用較傳統的角色出任政府要職，如前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)。

赫塞斯在自己新書「向戰士開戰：男子保衛國家自由但遭背叛的幕後」(The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free，暫譯)裡，痛批進步派、左派人士為「國內敵人」，因落實覺醒派思想而把軍方搞得像「卡通馬戲團」。

赫塞斯擔任福斯主播時，痛批「政治意識之徒」、「五角大廈臭娘兒們」推動多元、平權、包容及「批判性種族理論」(critical race theory)，已然削弱成之已久、依戰功表現為本的衡量尺度；他認為這樣做讓美軍變弱，屬「馬克思信徒」想弱化美國安全、更廣泛的陰謀論做法。

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