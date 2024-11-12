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川普最新閣員 南達科他州長將任國土安全部長 曾親手殺狗挨轟

編譯盧思綸／即時報導
美國南達科他州長諾姆（圖左）上月出席川普在賓州的造勢活動。(美聯社)
美國南達科他州長諾姆（圖左）上月出席川普在賓州的造勢活動。(美聯社)

有線電視新聞網（CNN）報導，兩名知情人士透露，美國總統當選人川普相中南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）出任國土安全部長，她曾任南達科他眾議員，曾被列為川普副手口袋名單之一，不過因為殘忍槍殺愛犬引發輿論而被淘汰。

CNN描述，52歲諾姆也是忠實川普支持者，隨著她料將接掌國土安全部，加上可能擔任副幕僚長的米勒（Stephen Miller）與邊境沙皇霍曼（ Tom Homan）等反移民強硬派，表明川普在兌現重要內政議題移民政策的決心。

諾姆曾入選川普副手名單，不過因為在著作「不走回頭路：政治錯誤的真相以及我們如何推動美國前進」（No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward，暫譯）中自曝，曾親手殺死一隻14個月大「不受教」的小狗，還有一隻山羊，引發輿論譁然而出局。

國土安全部擁600億美元預算和數十萬名員工，同時監督海關及邊境保護局、移民和海關執法局、聯邦緊急事故管理總署與特勤局等事務，可謂牽涉龐大。

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