「麥克曼唯一任務是廢教育部」最大教師工會籲參院拒教長提名案

川普提名摔角娛樂的經營者麥克曼出任教育部長，受到教育工會的批評，指麥克曼唯一的任務就是廢掉教育部。（路透）

摔角娛樂事業女企業家出身、川普 第一任期小型企業署(Small Business Administration)署長麥克曼(Linda McMahon，前譯麥馬洪)獲提名教育部 長，消息傳出引起教育界人士反彈。新聞周刊(Newsweek)20日報導，美國最大的教師工會組織「全國教育協會」(National Education Association)主席普林格爾(Becky Pringle)說，總統當選人川普找麥克曼當教育部長，「顯示他根本一點都不在乎我們的學生」。

普林格爾在聲明中說，麥克曼唯一任務就是廢除教育部，讓公立學校 拿不到經費。她說，川普第一次執政找蓓西‧狄弗斯(Betsy DeVos)當教育部長，利用教育券(school vouchers)破壞並且讓公立學校私營化，如今又要跟麥克曼聯手，想落實「2025計畫」(Project 2025)廢除教育部的極端提議，「參議院必須為了學生挺身而出，拒絕不適任的人事提名案」。

南加大(University of Southern California)教育及公共政策教授哈爾波(Shaun Harper)對洛杉磯時報表示，美國學童與大學生值得擁有一位具有豐富教育資歷的人選出任教育部長，但卻找來前任世界摔角娛樂公司(World Wrestling Entertainment，WWE)主管，「這很尷尬，對於優秀的美國教育工作者來說更是打臉」。

美聯社報導，麥克曼教育經歷相當有限，只有2009年在康乃狄克州教育委員會(Connecticut Board of Education)任職一年，並在康州聖心大學(Sacred Heart University)董事會任職數年。麥克曼曾在川普第一任政府擔任小型企業署署長，後來掌理挺川智庫「美國第一政策研究中心」(America First Policy Institute)，目前是川普政權交接團隊共同主席。

麥克曼的丈夫文森‧麥克曼曾是職業摔角選手(Vince McMahon)，夫妻兩人1980年創立了現在的世界摔角娛樂公司。原本擔任董事長及執行總裁的麥克曼，2009年卸下職務轉入政壇，兩度在康州參選聯邦參議員落敗。文森‧麥克曼涉嫌仲介性交易而遭調查之後，卸下世界摔角娛樂公司執行長職位。世界摔角娛樂公司與文森‧麥克曼上個月挨告，被指控在世界摔角娛樂公司內部鼓吹性虐文化。