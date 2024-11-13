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馬斯克、拉馬斯瓦米入閣 共掌「政府效率部」砍預算不手軟

編譯陳韻涵／綜合報導
川普新成立政府效率部，由企業家拉馬斯瓦米和馬斯克(圖)來主持。（路透）
川普新成立政府效率部，由企業家拉馬斯瓦米和馬斯克(圖)來主持。（路透）

總統當選人川普12日宣布，任命電動車「特斯拉」(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)，以及曾角逐共和黨總統提名初選的印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)共同領導新設的「政府效率部」(Department of government efficiency，簡稱DOGE)。

紐約郵報報導，川普在聲明中，將政府效率部比作第二次世界大戰期間由美國主導、製造原子彈的「曼哈頓計畫」(Manhattan Project)，並引述馬斯克的話指出，「這將對整個體系及任何涉入政府浪費的人造成衝擊，有很多人！」

78歲的川普表示，「這兩位優秀的美國人將一起為我的政府開闢道路，解構官僚體制、消除繁文縟節、撙節浪費支出，並重整聯邦機構，這對『拯救美國運動』(Save America Movement)而言至關重要。」

國會山莊報報導，政府效率部屬於諮詢小組，聚焦削減聯邦支出和縮小政府規模。

川普表示，政府效率部將「提供政府外部的建議和指導」，並與白宮管理及預算局(Office of Management and Budget，簡稱OMB)合作，加強問責制和效率。

川普寫道，「重要的是，我們將消除每年6兆5000億元政府支出中存在的龐大浪費和詐欺。他們將共同努力解放(liberate)我們的經濟，並讓美國政府對『我們人民』(WE THE PEOPLE)負責。」

聲明指出，馬斯克與拉馬斯瓦米的任務是在2026年7月4日前達成削減浪費性支出、減少聯邦官僚機構的目標；屆時適逢美國「獨立宣言」發表250周年，以慶賀美國國慶。

川普寫道，「我期待伊隆(馬斯克)和維韋克(拉馬斯瓦米)改革聯邦官僚機構，著眼效率，同時改善所有美國人的生活。」

生技企業家拉馬斯瓦米12日在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」上轉推川普的聲明截圖並標註馬斯克寫道，「我們不會手軟(gently)。」

太空探索科技公司(SpaceX)執行長馬斯克則在「X平台」上寫道，「威脅民主？不，威脅官僚！！！」。

川普新成立政府效率部，由企業家拉馬斯瓦米(圖)和馬斯克來主持。（美聯社）
川普新成立政府效率部，由企業家拉馬斯瓦米(圖)和馬斯克來主持。（美聯社）

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