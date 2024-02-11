料理功夫／團圓年菜 滷味拼盤

團圓年菜 滷味大拼盤

農曆年節，家庭主婦總要為一家大小的團圓飯費心準備，這道「滷味大拼盤」，賣相上乘大氣，品種豐富、味道鮮美，絕對是新年餐桌上的亮點。

材料：

牛腱肉650公克、牛筋250公克、蛋5個、豆腐乾250公克、乾海帶60公克、蔥2根、蒜瓣4枚、薑4片。

滷料包：

桂皮2克、八角2克、香葉4片、花椒粒2克、小茴香少許。

調味料：

生抽4湯匙、老抽2湯匙、蠔油2湯匙、料酒1湯匙、冰糖20克、鹽少許。

沾汁：

鮮味生抽2湯匙、香醋1湯匙、芝麻油1湯匙、辣椒油1湯匙、糖少許、白芝麻少許。

團圓年菜 滷味大拼盤

作法：

1.牛腱和牛筋洗淨後放入鍋中汆燙水，去除血水後取出備用。

2.乾海帶用水浸泡1小時，將表面的鹽分洗乾淨後備用。

3.雞蛋 放入鍋中加冷水煮熟後，剝去蛋殼備用。

4.把所有的滷料放入小布 袋中，將袋口紮緊。

5.把牛腱、牛筋、海帶、青蔥、蒜瓣和薑片一起放入鍋中，再放入滷料包和所有的調味料，加水蓋過食材，開大火煮滾後，轉中小火慢燉1.5小時。最後放入豆腐乾和雞蛋再燉半小時，這時一鍋香氣四溢，味道鮮美的滷味就大功告成了。

6.待涼後，就可取出切片裝盤。也可把滷味放置在冰箱內，過夜後再取出切片裝盤，會更加入味。

小叮嚀：

1.剩餘的滷湯加熱後，放入煮好的麵條，便是一碗熱氣騰騰，香味誘人的牛肉湯麵。

2.沾醬可依個人口味酌情調整。

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