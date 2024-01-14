料理功夫／綠番茄2吃

蘋果胡瓜夾心綠番茄

Tomatillo也叫Husk Tomato或Mexican Husk Tomato，乍看下像綠色而未成熟的番茄，也有「綠番茄」的暱稱，但它並不是番茄的近親，而是比較接近「燈籠果」（在中國北方又稱「菇鳥」），成熟了也是綠色的。外面賣的多半還沒剝去薄薄的皮，不過有時也會賣已經剝好的。綠番茄源自墨西哥 ，是墨西哥菜裡的主要材料之一。

綠番茄

蘋果胡瓜夾心綠番茄

材料：

綠番茄8個、磨碎的蘋果1/4杯、磨碎的胡瓜（zucchini）1/4杯、杏仁醬2匙、枸杞12個（可選用）。

作法：

1.混合蘋果、胡瓜和杏仁醬，做成餡料 。

2.削掉番茄的頂部和底部，橫切成片大約1/4英寸厚的片狀。

3.在兩片綠番茄之間夾一點餡料。

4.把拼好的夾心綠番茄放入盤中，並用枸杞裝飾。

小叮嚀：

可以添加更多的杏仁醬，使餡料比較黏稠。

綠番茄湯

綠番茄湯

材料：

切碎的綠番茄8個、切碎的洋蔥1/4杯、蒜瓣1個、適量的鹽、1/3杯水。

作法：

1.準備一個小鍋，先倒入水。

2.加入綠番茄、洋蔥、剁碎的蒜瓣和鹽，煮沸後用小火繼續煮5至8分鐘。

3.稍微冷卻後，放入攪拌機打成濃湯。

4.（可選）可以切兩三個生番茄一起攪拌，顏色會更鮮豔，口感也會不同。

小叮嚀：

要是覺得湯太濃，增加水的比例就可以。反過來，多用一些番茄做濃一點，就可以做成莎莎醬拌玉米餅乾吃。

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