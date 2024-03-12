建大輪胎董事長楊啟仁 運動行銷 打響品牌形象

建大董事長楊啟仁贊助運動賽事，讓建大建立「來自台灣、世界級品牌」的鮮明形象。(記者林俊良／攝影)

對於輪胎的品牌形象如何打造，以及產品與消費者印象的連結可能對企業產生的影響，是建大輪胎持續關注的事。致力讓建大的產品獲得更大的加分，建大輪胎董事長楊啟仁認為運動行銷是一個很好的途徑。

長期以來，建大每年都投入數千萬贊助國際賽事的球員，不只協助運動員專心練習拿到更好的成績，還可以讓建大建立「來自台灣、世界級品牌」的鮮明形象。

2024年1月，建大輪胎與網球國手許育修正式簽約成為其贊助夥伴，讓建大贊助運動員的投入更受矚目。在此之前建大贊助的對象多半為國際賽事，包括美國NBA 、英國高爾夫球公開賽、自行車賽等，每年投入數千萬元，藉由各種方式打造建大品牌為來自台灣的國際品牌。

慧眼獨具 押寶下個明星

以往建大的贊助對象有許多人有亮眼的成績，其中以2003年對英國高爾夫球公開賽奪冠的Ben Curtis的贊助讓建大獲利最豐。

回顧一開始提供贊助的時候，Ben Curtis還只是個菜鳥球員，據聞賭盤甚至開出500比1但也就是因為如此，Ben Curis在拿下好成績時，吸引全球的目光，這時選手身上的建大LOGO也隨著賽事轉播傳揚到國際，讓眾多觀眾對建大的品牌印象更深刻，一夕之間提升國際知名度。

建大偏好贊助的對象多半是未具知名度的選手，畢竟在選手還未具高知名度時，贊助的金額不致太高，贊助時的意義較大，當然這樣的投資也考驗建大的慧眼是不是可以識英雄。

因為目的是要打造建大是一個來自台灣的世界級品牌，以往贊助對象也是以國際級賽事為主，且國內外皆有合作夥伴。

在國外，建大贊助過NBA克里夫蘭騎士隊、NBA紐約尼克隊、NHL哥倫布藍衣隊、MLB克里夫蘭印地安人隊、俄亥俄州 州立大學隊等，2003年，建大贊助的高球新鮮人Ben Curtis一舉拿下了英國公開賽冠軍，建大LOGO隨著電視轉播傳送到世界各地，大大的增加在品牌在全球的知名度。

在台灣，建大則贊助過高球選手盧曉晴、龔怡萍、郭艾榛、葉欣寧、中華職棒統一獅隊、建大輪胎盃女子高爾夫球賽，以及武嶺盃自行車登山賽等。

人親土親 培植在地選手

近期贊助許育修是建大第一次贊助網球球員，著眼點是許育修年輕有很大潛力，已在杭州亞運 拿下雙打金牌，而有了建大的贊助，可以讓選手更安心比賽，希望拿到更好的成績。

楊啟仁說，許育修是來自彰化員林的小孩，而建大也是員林的在地企業，人親土親成為建大決定贊助許育修的契機。而且建大長期關注體育賽事，了解到體育選手幕後訓練的辛苦，希望能略盡棉薄之力，決定成為許育修的後盾，讓其能無後顧之憂地發展，提升各式技術與基礎體能，助其登上世界的最高舞台，盡情地發光發熱。