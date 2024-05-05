我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美媒：川普痛批拜登「蓋世太保」手法打壓

南加這些地方生活壓力大 存錢難度全美最高

變裝皇后妮妃雅倫敦夜店表演「追追追」 嗨翻全場

中央社／倫敦5日專電
台灣變裝皇后妮妃雅（中）5日於倫敦知名同志夜店登場。（中央社）
台灣變裝皇后妮妃雅（中）5日於倫敦知名同志夜店登場。（中央社）

台灣變裝藝術家妮妃雅5日在倫敦知名同志夜店「天堂」（Heaven）表演，不僅吸引當地大批民眾慕名前來，現場更有許多台灣人專程到場支持，一起力挺來自台灣的變裝皇后。

妮妃雅一連進行三場精彩的演出，除了重現在魯保羅變裝皇后秀（RuPaul's Drag Race）冠軍賽時的表演歌曲外，更演出台語經典名曲「追追追」，讓觀眾尖叫聲不斷。

妮妃雅在表演過程中也不時與台下觀眾握手交流，現場互動感十足。在表演進行時，妮妃雅還一度揮舞著中華民國國旗，讓在場的台灣民眾直呼「實在太感動了」。

這次演出的地點「天堂」（Heaven）於1979年成立，是倫敦最具代表性的同志酒吧與夜店之一，每週都會推出不同的表演主題，吸引LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別者及酷兒）族群或異性戀民眾來享受音樂；「天堂」今天更是因為妮妃雅的表演，使得人潮較平常還要多出許多，足見妮妃雅的魅力。

妮妃雅於2024年參加美國知名節目魯保羅變裝皇后秀第16季，並獲得冠軍，成為該節目第一位奪冠的台灣人，也因此在台灣和國際上受到許多關注。

曾就讀英國創作藝術大學（University of Creative Arts）的妮妃雅，如今再度回到英國進行表演，她在中場時表示，英國是她探索自我的地方，也像是她的第二個家，這次回來除了參與演出外，最開心還是能夠見到在英國的哥哥及其家人。

妮妃雅不僅多次在節目中將充滿台灣特色的元素融入服裝當中，更在獲獎時大喊：「台灣，這是獻給你的！」（Taiwan, this is for you！）。如今她在世界各地進行表演，將台灣多元共榮的一面展現給世界看見。

妮妃雅本名曹米駬，在美國洛杉磯出生，主要在台北和香港兩地間長大，高中接觸K-POP開啟她對舞台表演的興趣，大學前往英國倫敦攻讀時裝設計，一腳踏進變裝皇后的世界。她2022年移居紐約布魯克林，以發展她的變裝事業。

妮妃雅在表演過程中一度高舉中華民國國旗。（民眾提供）
妮妃雅在表演過程中一度高舉中華民國國旗。（民眾提供）
妮妃雅在表演中展現自信一面，現場也有不少觀眾將裝扮融入她的招牌色「黃色」。（中央...
妮妃雅在表演中展現自信一面，現場也有不少觀眾將裝扮融入她的招牌色「黃色」。（中央社）
妮妃雅現場表演台語經典名曲「追追追」。（中央社）
妮妃雅現場表演台語經典名曲「追追追」。（中央社）

同志 中華民國 洛杉磯

上一則

藝術歸藝術？2024威尼斯雙年展 站上政治「火」線

延伸閱讀

倫敦市長選舉出爐 沙迪克汗破紀錄拿下第3任期 鞏固工黨大選優勢

倫敦市長選舉出爐 沙迪克汗破紀錄拿下第3任期 鞏固工黨大選優勢
倫敦男持長刀砍人 13歲男孩不治 4人送醫2警傷重

倫敦男持長刀砍人 13歲男孩不治 4人送醫2警傷重
大仁說財經／倫敦夜店文化 被新冠疫情毀了

大仁說財經／倫敦夜店文化 被新冠疫情毀了
皇后學院新服務 助移民申請入籍

皇后學院新服務 助移民申請入籍

熱門新聞

圖∕吳孟芸

辦公室不倫戀（下）

2024-04-28 02:02

難忘的合夥人

2024-04-30 02:00
香港導演王家衛的上海方言電視劇「繁花」大紅。(本報資料照片／記者陳宛茜攝影)

「繁花書房」在蘇州開幕 作家金宇澄：從哪裡來，到何處去

2024-05-04 19:45

何去何從？

2024-05-02 02:00

婷婷

2024-04-30 02:00

你丟，我撿不撿？

2024-05-02 02:00

超人氣

更多 >
12星座運勢分析 巨蟹身心俱疲、這星座一路旺到七月

12星座運勢分析 巨蟹身心俱疲、這星座一路旺到七月
下半年5星座貴人運飆升 牡羊迎事業黃金期、巨蟹有望被賞識

下半年5星座貴人運飆升 牡羊迎事業黃金期、巨蟹有望被賞識
模範夫妻翻車？鄧超被孫儷趕出家門 只因他做了「這件事」…

模範夫妻翻車？鄧超被孫儷趕出家門 只因他做了「這件事」…
洛杉磯加大華人教授研發癌症新療法 費用大降

洛杉磯加大華人教授研發癌症新療法 費用大降
旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救