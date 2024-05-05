變裝皇后妮妃雅倫敦夜店表演「追追追」 嗨翻全場

台灣變裝皇后妮妃雅（中）5日於倫敦知名同志夜店登場。（中央社）

台灣變裝藝術家妮妃雅5日在倫敦知名同志 夜店「天堂」（Heaven）表演，不僅吸引當地大批民眾慕名前來，現場更有許多台灣人專程到場支持，一起力挺來自台灣的變裝皇后。

妮妃雅一連進行三場精彩的演出，除了重現在魯保羅變裝皇后秀（RuPaul's Drag Race）冠軍賽時的表演歌曲外，更演出台語經典名曲「追追追」，讓觀眾尖叫聲不斷。

妮妃雅在表演過程中也不時與台下觀眾握手交流，現場互動感十足。在表演進行時，妮妃雅還一度揮舞著中華民國 國旗，讓在場的台灣民眾直呼「實在太感動了」。

這次演出的地點「天堂」（Heaven）於1979年成立，是倫敦最具代表性的同志酒吧與夜店之一，每週都會推出不同的表演主題，吸引LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別者及酷兒）族群或異性戀民眾來享受音樂；「天堂」今天更是因為妮妃雅的表演，使得人潮較平常還要多出許多，足見妮妃雅的魅力。

妮妃雅於2024年參加美國知名節目魯保羅變裝皇后秀第16季，並獲得冠軍，成為該節目第一位奪冠的台灣人，也因此在台灣和國際上受到許多關注。

曾就讀英國創作藝術大學（University of Creative Arts）的妮妃雅，如今再度回到英國進行表演，她在中場時表示，英國是她探索自我的地方，也像是她的第二個家，這次回來除了參與演出外，最開心還是能夠見到在英國的哥哥及其家人。

妮妃雅不僅多次在節目中將充滿台灣特色的元素融入服裝當中，更在獲獎時大喊：「台灣，這是獻給你的！」（Taiwan, this is for you！）。如今她在世界各地進行表演，將台灣多元共榮的一面展現給世界看見。