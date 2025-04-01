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糖心腎症候群威脅升高！解析糖尿病三重風險，FFL三護配方成為關鍵支持

【紐約訊】
糖尿病與FFL
糖尿病與FFL

糖尿病已成為台灣最嚴重的慢性疾病之一，根據台灣衛生福利部統計，全台已有超過200萬名糖尿病患者，且發病年齡逐漸下降。然而，糖尿病不僅影響血糖，還與心血管疾病腎臟病密切相關。2023年，美國心臟協會（AHA）提出「心血管-腎臟-新陳代謝症候群（CKM 症候群）」，也就是「糖心腎症候群」，強調糖尿病、心臟病與腎臟病之間的相互影響。

這三者共享相同的危險因子，如高血糖、高血壓與高血脂，當一個系統受損，將可能連鎖影響其他器官。例如，糖尿病患者罹患心血管疾病的風險是一般人的2~4倍，而約40%的洗腎患者為糖尿病引起的腎病變。

糖尿病如何影響心臟與腎臟？

糖尿病影響全身代謝系統，長期未控制可能導致：

心血管疾病：動脈硬化、心肌梗塞與中風風險大增。

糖尿病腎病變：腎絲球過濾率下降，最終可能導致腎衰竭。

神經病變與視網膜病變：造成感覺異常、視力模糊，甚至失明。

預防糖心腎症候群的關鍵策略

預防糖心腎症候群，需從日常生活管理做起：

均衡飲食：選擇低升糖指數（GI）食物，如糙米、蔬菜、堅果等。

規律運動：每週至少150分鐘中等強度運動，如快走或游泳。

體重管理：控制腰圍與BMI，減少內臟脂肪。

監測血糖與血壓：定期檢測糖化血色素（HbA1c）與腎功能指標。

FFL三護配方：科研驗證的糖心腎全面防護方案

除了生活習慣調整，營養補充也是糖尿病患者的重要支持。FFL三護配方，結合小分子褐藻醣膠、高穩定藻褐素與左旋肉鹼，已獲得台灣醫學中心人體臨床試驗IRB核可，並證實其組合效果優於單一成分補充，能有效支持糖尿病患者的健康。

二代小分子褐藻醣膠

研究顯示，小分子褐藻醣膠可透過Sirt-1調控路徑，修復受損的胰島細胞，進而調控腸泌素（GLP-1）分泌，幫助血糖穩定。同時，它還能減少腎纖維化，降低糖尿病引發的腎損傷風險。最新技術的二代小分子褐藻醣膠的高活性及高吸收率更是提高成效的關鍵。

二代高穩定藻褐素

高穩定藻褐素具備強大抗氧化能力，能減少糖尿病視網膜病變風險，並維持血視網膜屏障完整。此外，它還能減少腎小管細胞凋亡，保護腎臟功能。

左旋肉鹼

左旋肉鹼可促進脂肪代謝，改善能量利用，並幫助減少內臟脂肪累積。研究指出，當小分子褐藻醣膠與高穩定藻褐素搭配左旋肉鹼時，可進一步減輕腎臟負擔，延緩腎功能退化。

優於單一成分且不影響GOT、GPT

研究發現，小分子褐藻醣膠可干擾腎臟纖維化路徑，延緩腎功能惡化；藻褐素則能幫助腎小管細胞在高壓環境下存活，避免細胞凋亡，進而維持腎功能。左旋肉鹼雖然可改善腎功能指標，但單獨使用時無法有效降低腎纖維化風險。然而，當三者以適當比例合併使用時，能產生協同作用，顯著降低肌酸酐數值並提升整體保護效果。此外，實驗顯示，這種配方不會影響肝指數 GOT與GPT，長期補充可改善身體健康狀態。

結語

糖尿病管理不僅僅是控制血糖，更需要全方位的健康策略。透過均衡飲食、規律運動與科學營養補充，如FFL三護配方，糖尿病患者可同步保養心、腎、血糖，降低併發症風險，提升生活品質。

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