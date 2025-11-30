紐約皇后區法拉盛緬街7號地鐵站旁的報攤，世界日報剛擺上架，華人讀者立即搶購。(本報檔案照)

剛到美國那會兒，我拎著個二手行李箱，站在皇后區法拉盛 的街頭，腦子裡嗡嗡作響，像風扇卡了灰；心裡像有根亂跳的針，東南西北全糊成一團。地鐵廣播放在頭頂，像一串聽得懂又聽不懂的噪音，想開口問路，話到了嗓子眼又吞回去。就在街角，一家雜貨店的櫃台上摞著一遝「世界日報 」，油墨味混著咖啡香，像老家清晨的廚房。我掏出quarter放在櫃台上，順手抽了一份，緊緊夾在臂彎裡，像抓住了一根救命的稻草。

擁擠地鐵 方塊字站得穩當

第一次把那份報紙從頭到尾啃完，是在法拉盛地鐵站 的月台上。人多，車也晃，手肘貼著陌生人，報紙攤在膝蓋上，方塊字卻站得穩穩當當。哪裡有便宜飯館，哪裡有人徵室友，一格一格的分類廣告像一張小而完整的地圖，把心裡那團亂麻一點一點順開。不是全都懂，倒也不慌了，先記下來，再說。

工作怎麼找？就靠那頁「招聘資訊」囉。我拿圓珠筆把「洗碗、幫廚、收銀、美甲」圈了又圈，像是在給自己打氣。我鼓起勇氣打了第一通電話，雖然失敗了，但我一點不氣餒，繼續撥打電話，反覆問上班鐘點、薪水、管不管飯。電話那頭丟來：「Do you speak English？」我含糊回「A little」，心裡其實更少。我直接掏出小本子，把我平時抄下的常用句攤開來，照著現學現賣，說得生，卻有用；講多了，膽子就長肉。第一份工不怎麼體面，油煙味比人味濃，可怎樣呢？好歹腳踩著地了，這就夠先走一步。

住的地方也是報紙指的路。版面上寫「近地鐵」、「需信用」，我哪來的信用分？就專挑「可付現金」、「室友友善」那種。約好看房那晚，屋裡燈光偏黃，窗外就是羅斯福大道，高架列車轟隆隆從頭頂擦過。房東問我工作穩不穩，我點頭；他又問我抽不抽菸，我拚命搖頭。臨走，我把報紙塞回外套內袋，像揣了本能隨時翻的教科書，其實它只教兩件事：規矩寫在細節裡，細節寫在格子裡。那些我們搞不懂的規矩，新聞版說得明白：「房東不能隨便扣押金」、「最低工資調整」、「餐館後廚有衛生檢查」，讀多了，心裡開始有底：什麼事該找社區委員，什麼事該打三一一，不是看熱鬧，是在學怎麼在這活下去。這句話我那時沒說出口，心裡倒是一直念叨，膽子也跟著長大一點點。

至於英文，慢，不怕慢。副刊我記著曾見過中英文並列的小段子，剪一塊貼冰箱門上，早上刷牙念一遍，晚上洗碗再念一遍，像磨豆子，慢慢磨出香味。後來在公車上遇到查票的，能答兩句；去超市退貨，也能把話講完整。講得不漂亮，卻能用；用得多了，就不那麼慌。走得慢，但確實是在往前走。

中間也有灰心的時候，比如加班回家，錯過末班車，風一陣一陣往脖子裡鑽；比如面試說好回電卻沒消息，手機螢幕冷得像冰塊。那會兒我就把報紙再掏出來，哪怕只看一眼日期，也像在對自己說：今天也算過了。

站穩腳跟 報紙給我方向感

回過頭看，我真正站穩腳跟的原因，不是某一條「祕訣」，而是那份紙給我的方向感。是它把零碎慌亂的日子，一塊一塊拼成一條能走下去的路；是它把一個不敢開口問路的人，推到「可以開口」的門檻前。等到我能在履歷表上寫出完整句子，能在租房時跟房東據理力爭，能在孩子學校的家長會上把意見講清楚，我才忽然明白：在這片陌生的土地上，有時候工具比勇氣更實在，方向比速度更要緊。這話聽著不熱血，卻挺靠譜。

如今清晨出門，地鐵依舊「匡噹」向前，口袋裡換成了智慧型手機，可我還是習慣在報攤上拿一份「世界日報」。有人新來，問我該從哪兒開始，我就把那張報紙推過去，說：「先看看吧，別急。」路得自己走，可指南針總能借來用用。風再大，也就那樣，長風破浪會有時，先穩住，先穩住就贏了。