棋界新星變世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋界歷史

記者胡聲橋
漆聖頤手持應氏盃世界青少年圍棋賽青年組冠軍獎杯。(張智淵提供)
50年是條長河，1萬8263個日子，世界日報都在新聞現場，沒有一天缺席。

世報50歲了。採訪撰稿，是新聞工作者的日常。我們了解，今天寫下的新聞，是明天歷史的草稿。

潮來潮往，人來人去。新聞無非就是周遭人物的故事。一個人，一個故事，日常群像的背後，串起的是一個時代。

圍棋向來是亞洲國家的天下，去年美國出了位小棋王，今天介紹住在新澤西州的17歲小棋王漆聖頤。

美國也有世界圍棋賽冠軍。2025年8月21日，美國華裔青年棋手漆聖頤(Alexander Qi)參加第40屆應氏盃世界青少年圍棋錦標賽，他和父親從紐約甘迺迪國際機場乘坐十幾個小時的飛機，疲憊地抵達馬來西亞首都吉隆坡時，他可能沒有想到，對他來說這是里程碑式的比賽。

漆聖頤已參加過該賽事的少年組比賽，也參加過一些世界職業賽，對這次錦標賽並未特別緊張。抵吉隆坡次日，18歲的漆聖頤就參加了青年組首場比賽，輸給臺灣棋手陳映嘉(最後獲第四名)。回顧這場比賽，漆聖頤稱讚陳映嘉發揮得很好，自己輸得不冤。

這次比賽的預賽階段按照Swiss System規則進行，共賽五輪。漆聖頤在最後一輪比賽中遇到了本屆比賽的頭號種子選手，來自中國的職業初段李思瀚，漆聖頤在全盤領先的情況被翻盤。在計算小分後，三勝兩負的漆聖頤涉險過關，以微弱優勢晉級，幸運地拿到了半決賽最後一個名額。

半決賽中，漆聖頤再遇李思瀚，他發揮形勢判斷準確的優勢和臨危不亂的心理素質，爆冷擊敗李思瀚。在冠亞軍決賽中，漆聖頤迎戰另一奪冠熱門、韓國頂尖院生沈曉俊(Shim Hyo Jun)。沈曉俊臨場發揮不佳，漆聖頤開局即取得優勢，之後穩步擴大領先，將優勢保持到終局。

漆聖頤舉起了應氏盃世界青少年圍棋錦標賽青年組的冠軍獎杯，成為該賽事舉辦40屆以來的第一位非東亞國家冠軍，同時也是美國歷史上第一位圍棋世界冠軍。

漆聖頤(右)在第40屆世界應氏盃青少年圍棋錦標賽決賽中對弈南韓棋手沈曉俊(Shi...
漆聖頤的教練和棋友在談到這一次奪冠的經歷時，都用了「天時、地利、人和」的說法。他們認為聖頤有天分，有一個喜歡和支持圍棋的家庭，遇到了好老師和好教練，比賽中又得到勝利女神的青睞。所有這一切因素綜合到一起，終於造就了美國第一個圍棋世界冠軍。

家庭薰陶 踏入圍棋世界

漆聖頤的父母來自中國，家住新澤西州，父親漆曦從事 IT方面工作。聖頤的爺爺和爸爸都會下圍棋。爺爺的棋力大概為業餘初段，父親說自己下的是「快樂圍棋」。

漆聖頤回憶，他是在爺爺家第一次看到圍棋的，當時還小，但覺圍棋有趣，他把一顆顆圍棋子想像成一個個盛裝的士兵，棋盤上黑白兩色的棋子儼然就是兩支激烈交鋒的軍隊。

漆聖頤八歲開始學棋，漆曦在那年夏天把他送進當地的豐雲圍棋學校。漆曦說，第一次去圍棋學校是哄著去的。沒過多長時間，孩子就被黑白勝負世界深深吸引住。漆曦說，他一開始和聖頤下棋還能贏，半年以後，他就再也下不過兒子了。

漆聖頤(中)與父親漆曦(左)、張智淵合影。(張智淵提供)
高手指點 實力突飛猛進

豐雲九段來自中國，是世界上第二位女子圍棋職業九段，曾獲得中國圍棋個人賽女子組冠軍和「寶海杯」世界女子圍棋錦標賽冠軍。豐雲移民美國後，在新澤西州定居，並開設了豐雲圍棋學校。漆聖頤一入門就能得到職業九段的指點，非常幸運。

豐雲說，孩子下棋是否有天賦，不論是上大課還是私課，馬上就能看出來。漆聖頤就是那種領悟特別快，有棋才的孩子；但能坐下來，能下功夫的學生少，漆聖頤是其中之一。漆聖頤很小就願意打職業棋手的譜，總是有問不完的問題，而且始終想找到答案。

做「死活題」是提高棋力的必經之路，豐雲把較難的死活題放入同一本練習冊。漆聖頤的父母為他買了兩本練習冊，一本供老師批改，另一本在家做。豐雲說，漆聖頤做死活題非常認真，那本較難的死活題，漆聖頤一共做過兩三遍，這件事給她留下的印象非常深刻。

漆聖頤和其他小孩一樣，也喜歡玩遊戲，剛開始學棋時還時常玩遊戲，隨著圍棋學得更深入，他玩遊戲的時間也逐漸減少。漆曦說，直到現在，漆聖頤還是喜歡遊戲，不過，他現在一般都是在別人玩遊戲時，在旁邊看看而已。

到豐雲圍棋學校一年多後，約2017年底，漆聖頤就有了業餘初段的實力，豐雲和他一對一指導的時間更多，他進步也更快。

2019年8月，當時11歲的漆聖頤代表美國參加第36屆應氏盃世界青少年圍棋錦標賽少年組比賽，取得第六名的佳績。

2020年前後，豐雲希望漆聖頤跟從更多教練學習，得到多方位的指導，漆聖頤於是開始跟李立言職業四段學棋。

棋風轉換 從好戰變穩健

李立言是美國圍棋協會的職業四段。2012年，他在第三屆「MLILY夢百合杯」世界圍棋公開賽本賽上曾戰勝全盛期的中國棋士陳耀燁九段，在美國圍棋界傳為佳話。

漆聖頤從2020年開始跟李立言四段在紐約棋院學棋。李立言當時發現漆聖頤的棋風鋒芒畢露，就要求聖頤下棋要追求穩健。這個要求對一個12歲的孩子來說較難，但經過一段時間的調整，李立言發現漆聖頤的棋穩健很多，隨之而來下棋的效率高了，勝率也隨著提高。

李立言還發現漆聖頤是一個比賽型棋手，在關鍵時刻能興奮起來，他覺得這孩子或許能走得很遠。李立言還看到了漆聖頤強烈的勝負心和面對勝負時全力以赴的樣子，他覺得這個孩子會有出息。

李立言說，他和漆聖頤的關係不像師生，更像朋友。有一年暑假，漆聖頤還在李立言家住了一段時間，漆聖頤特別喜歡吃他岳父做的肉絲麵。他說聖頤比別的孩子沉穩，很清楚自己想要什麼。

圍棋給孩子的間接好處比直接好處要大得多，不僅可以培養孩子嚴密的邏輯思維，還能教孩子做人的道理和策略性思考，李立言認為，下棋落子無悔的習慣和棋盤前的禮儀，對孩子都是很好的養成，受益終生。

AI當助手 打開全新思路

漆聖頤在跟李立言學棋時，遇到了中國來的簡中凡業餘七段，簡中凡將他領入了圍棋AI的世界。有了AI的幫助，漆聖頤的棋藝長進更快了。

1997年，當「深藍」打敗西洋棋世界冠軍卡斯帕羅夫(Garry Kasparov)時，當時圍棋界人士認為，就圍棋的複雜程度而言，電腦要打敗人腦恐怕需要好多年。然而僅僅過了不到20年，在2016年 AlphaGo就打敗了圍棋世界冠軍李世石，引起全球轟動。現在，棋手不僅將AI作為評判棋局走勢和得失的參考，AI還成為培訓棋手的重要工具之一。

漆曦說，2018至2019年，漆聖頤的棋藝出現了瓶頸，發現很難突破。在新冠疫情期間，學校都上網課，漆曦有時發現當時六、七年級的兒子聽著課就去看圍棋了，因為兒子學校成績不錯，漆曦也沒太放在心上。到了2021年左右，漆曦突然發現兒子的棋力長了一大截，這是閉關磨煉的結果，也是疫情帶來的意外收穫。

2022年6月，漆聖頤14歲時，透過定段賽，他被美國圍棋協會(AGA)授予職業初段；獲得第40屆應氏盃世界青少年圍棋錦標賽青年組冠軍後，他又被授予職業三段。

美國圍棋協會每年組織上百個正規比賽，漆聖頤也參加了不少其中的比賽。在這些比賽中，歷年和他交手次數最多的是張智淵業餘六段。他們一共下過十盤棋，漆聖頤九勝一負，張智淵贏了兩人手談的第一局，從那以後是九連敗。

張智淵(右)與漆聖頤在對局中。(張智淵提供)
張智淵說，他和漆聖頤第一次交手時，漆聖頤還只是一個11歲的孩子。儘管如此，他當時絲毫不敢小看這名小棋手，經過一番波折，最終贏了這場比賽。漆聖頤對這局棋也印象深刻，他說下完那盤棋以後，他就被豐雲老師狠狠地批評了，認為他不應該輸掉這盤棋，或許正因為如此，他以後和張智淵下棋時也格外認真。

下個目標 瞄準圍棋大師

漆聖頤獲得應氏盃世界青少年圍棋賽青年組冠軍，張智淵喜悅之情溢於言表，他曾擔任過美國圍棋協會理事，他盛讚這是美國圍棋界的一個里程碑。

漆聖頤有多方面的興趣與愛好，除下棋外，還會彈鋼琴、吹黑管，是跆拳道黑帶。

正讀12年級的漆聖頤和其他一般的孩子一樣，會去唸大學。漆聖頤說他會申請入讀商學院，以後想從事金融方面的工作，但不會放棄圍棋，仍會繼續參加美國圍棋協會的比賽和其他世界圍棋職業大賽。

他的願望是，贏得美國圍棋大師賽的冠軍，也希望在世界職業圍棋大賽中能贏一兩盤棋。

新澤西州華裔少年漆聖頤(左)榮獲第40屆應氏世界青少年圍棋錦標賽冠軍。(漆曦提供...
小檔案

姓名：漆聖頤(Alexander Qi)

年齡：17歲

來美時間：在美國出生

工作：學生

送給讀者的一句話：圍棋教會我的不是如何贏棋，而是在複雜的世界中冷靜思考與長期堅持。

