近年來頻傳老友們去住養生村的訊息，原因是未雨綢繆，不想將來給兒女增添負擔 ；另外，養生村對身體仍健康者，提供不少有益身心的活動，加上食宿有人料理，可以輕鬆逍遙與村中其他老人共度晚年；若有病痛，養生村也會有醫護人員悉心照顧。

不可諱言，中國人（養兒防老）的傳統價值觀，早已被西方老人獨立生活的思想所代替。

不久前，朋友傳來一條十分溫馨感人的視頻。一位母親在女兒婚禮上，以激動不捨的話語分享她嫁女的心情，首先她感恩親家培養了一位真誠、勤勞優秀的好兒子給她當女婿，女兒的確有眼光選對了人；也請親家將其女兒視如己出，善待、包容並理解她。希望女兒、女婿相親相愛白首偕老。她說女兒是他們的珍寶，自出生以來帶給他們夫婦許多快樂，希望女兒結婚成家不能再任性，要當好兒媳、好妻子及子女的好母親，希望他們婚後閒暇之餘，常回家看看。

這位女士表現得十分雍容大度，語氣端莊誠懇、不疾不徐地侃侃而談，（常回家看看）這句關鍵話，她特別輕聲細語的道出，對新人具有不忘本的提醒。

三年多前，我搬進一座新公寓，認識了來自南京的吳教授夫婦，他們欣喜與同胞為鄰，不時過來寒喧聊天。彼等已在兒子家中客居數月，由於不諳英語又無朋友頗感孤寂。

有一天，我與吳太太在樓下會客廳閒聊，她徐徐道出來美後心中的一些委屈。吳教授退休後，夫婦二人興致勃勃來北美探兒訪女。首站是到加拿大多倫多看望女兒及洋女婿，女婿是一家有名銀行的行長，他們在女兒、女婿的豪宅，享受一段難忘的快樂時光。

一日，女兒坦誠相告，無法讓他們久留，依照西方人慣例，長輩探望兒孫，共住不會超過兩周，而他們已住月餘。吳太太表示，女兒留學在外多年，他們夫婦很想念她才千里迢迢來看她，女兒則回答，以後她可以安排每年回南京探親。

來到加州 兒子家裡，吳太太盡量包攬許多家事，不給韓裔 媳婦添負擔，讓她有餘暇照顧三歲的孫子，原以為都是亞洲人，傳統文化接近容易相處，不料逐漸發現，每當他們進入客廳或廚房，媳婦就走回臥室，久久不出來，日子一長方知有異，雖然彼此言語不通，但比手畫腳仍可行，為什麼要躲避公婆？

為了不為難媳婦，給予她私人空間，他們就常出門去農夫市場、圖書館、活動中心等地，帶著一種有家歸不得的感傷閒逛。

兒子每天早出晚歸，只有趁媳婦回韓探親時，兩個周末，陪他們遊遍三藩市周遭的名勝 古蹟並留影紀念，因為下次不知何時方能重覽舊地。

吳太太喟嘆：「想當年花了多少心血培育兒女出國深造。唉！只要他們好就好，我決定放下，不再過分操心，下個月回國。」我表示贊同她的觀點，西方文化非常重視私人心空間，年輕人大都已受影響，希望獨立自主。

時代在變，中國人三代同堂的家庭已經屈指可數，俗云：家有一老是一寶。前車之鑑故然可貴，但年輕人依科技新觀念努力前奔，不停地發明創造，逐漸忽略了一些為人生基石的傳統美德。東西文化各有所長，如何取其長而捨其短，我們兩代之間的價值觀，確為一門必修的學問。