三年前遊東京時，有兩間食肆是吃過難忘的，這趟重遊舊地，決定再去一次。

兩星米芝蓮(米其林)Tempura Kondo（近藤）讓我大開眼界，意識到自己對日式炸物的認知是多麼的膚淺。Tempura炸蝦？不過是普通貨色吧，平凡如便當而已，值得摘兩星嗎？Kondo是百分百值得！

置身高雅的環境，自然會輕聲細語，避免大聲喧嘩大煞風景。

我坐於吧枱，心裡禁不住嘖嘖稱奇，炸爐明明在我面前，中間只有玻璃之隔，為何我完全嗅不到油煙味？

第一味是炸蝦頭，鬆脆得像蝦片。師傅將蝦沾滿粉，然後放進濕醬裡，速游兩秒鐘就立即將蝦拋進油鍋裡炸，難怪那脆皮是異常的薄，既沒有搶走食材的鋒頭，兩者更達到相得益彰的最佳效果——帶子、鮮魚、鰻魚、露筍、茄子等蔬菜 ，還有我最愛的甘薯，這一餐太完美了！

吃過令人幸福滿滿的午餐後，母子倆於銀座一帶閒逛看熱鬧、喝咖啡 、吃鮮果大餐，太寫意了。

黃昏，跑到同樣是位於銀座的蟹專門店Ginza Kitafuku，房間比三年前曾光顧的赤坂姐妹店較狹小，卻仍不失是舒適優雅。

極富經驗的師傅，以最純熟的功夫將蟹逐味端上，由Sashimi吃起，到半灼熟、全烤熟至盛滿蟹肉的巨型蟹殼。

蟹肉生吃其實味道很淡，要靠醬油主導，主要是嘗其質感。蟹肉熟了就不得了，鮮甜無比，最極致的，當然是那濃蟹膏和鮮蟹肉混在蓋滿Ikura的米飯一併吃了。

這天，我們訂了毛蟹和長腳蟹各一，最後公認前者的味道略勝一籌呢！