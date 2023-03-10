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為香港時裝增活力

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

3月1日應該要寫入歷史，因為這一天開始全面撤銷口罩令，是正式表示疫情結束，香港可以全速步上復常之路。

其實自從年初取消各樣隔離措施及通關之後，香港市面回復熱鬧。因為疫情，不少機構取消春茗團拜活動，復常之後，大家爭相舉辦實體展覽及飲宴活動，賓客踴躍出席，大家有種久別重逢的感覺，場面十分熱鬧。

上星期出席由香港毛皮業協會主辦的國際毛皮時裝展覽，會展場內超過500多人聚首一堂參與這項國際盛事，實在非常難得和震撼。當晚最精采的節目莫過於與理工和知專設計學院合作的皮草設計比賽和時裝展。

已經好多年沒有欣賞大型時裝展，今次欣賞了很多由學生設計的皮草，當中作品都十分有創意。模特兒在專業的舞台設計及音響燈光效果下展演新裝，令觀眾看得投入。儘管近年香港時裝界的發展，好像有點停滯不前，這三年更被疫情所累，但今次的時裝展，可以見到香港的設計學生依然非常有想法和有活力。

我尤其欣賞主辦單位挑選名設計系學生，並給予每人一件皮草，讓他們發揮創意，賦予這些皮草第二生命，更提供實戰平台和難得的機會，讓學生們參與這項國際盛事，在國際時裝界和商界代表面前展露實力、吸收經驗。

期待更多機構給予學生參與國際活動，擴大視野，把香港品牌打出國際，說好香港創意故事。

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