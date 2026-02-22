感恩節大多商家都關門歇業，羅曉原本打算和童艷輝去吃麥當勞 的。能去陸家享用一頓正式的節日大餐，自然再好不過。只是，她拿不準，帶他一起出現是否妥當，就像她仍不確定，該不該收下那筆突如其來的轉帳。

她正自躊躇，忽然聽見頭頂廚房傳來走動的聲音，那腳步有些重，可見不是小巧輕盈的蜜雪兒。她幾乎沒多想，雙腳已經不由自主地邁上了樓梯。

果然是小陸。他裹著件深藍色V領睡袍，正低頭設定咖啡 機。聽見動靜，他抬眼看了看她，淡淡點頭算是打招呼，隨後便掏出了手機。

「這麼晚還喝咖啡，不怕睡不著嗎？」羅曉走到冰箱前取出牛奶 ，自然地往玻璃杯裡倒。她其實並不想喝，只是深更半夜出現在廚房，總得有個由頭。

「還要加個班。」他的視線仍停留在手機螢幕上，「今天提前回來，活兒總得做完。」

羅曉知道他是一名軟體工程師，大部分時間都可以遠端辦公。

「遠端工作聽著挺自由的，不過好像也意味著永遠下不了班。」她靠著流理台，看著開始冒熱氣的咖啡機。

「沒錯。」小陸收起手機，嘴角浮起一絲苦笑，「在這種自由裡，工作和生活的邊界，反而成了最奢侈的東西。」

他隨手拉開餐椅坐下，說起上周那個南非客戶，如何半夜三點把他從床上叫起，就為了一個無關緊要的數據格式；又說起新來的實習生，寫了個腳本自動回覆郵件，結果把全公司的系統周報都標記成了「待回覆」，還觸發了「已收到，將盡快處理」的郵件提醒，讓他第二天面對滿屏的工單列表哭笑不得。

沒工作的人有煩惱，有工作的人也有煩惱。羅曉聽著，忍不住感慨。（一一）